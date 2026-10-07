Policía de Manizales publicó volante de los más buscados y requeridos por varios delitos

Volante de los más buscado en Manizales. Foto: policía metropolitana.

Manizales

Las autoridades en la capital del departamento de Caldas se articularon para presentar el volante de los más buscados, la estrategia busca fortalecer la cooperación ciudadana y facilitar la ubicación de aquellas personas que son requeridas por la justicia.

“El volante está integrado por 11 ciudadanos requeridos por diferentes delitos como homicidio, feminicidio, tentativa de feminicidio, hurto calificado y agravado, delitos sexuales y tráfico de estupefacientes, entre otras conductas de alto impacto”, indica Andrés Mauricio Gaitán, secretario del Interior de la capital de Caldas.

El coronel Mauricio Arley Herrera Luengas, comandante de la policía metropolitana describe quiénes hacen parte de dicho cartel y la recompensa de cada uno.

“Se ofrece recompensa de hasta 20 millones de pesos por alias ‘Culebro’ y ‘Puchis’. Hasta 10 millones de pesos por ‘El ovejo’, ‘Cuba’, ‘Jhonny’ y ‘El rolo’. Un monto de 5 millones de pesos para dar con el paradero de ‘Chaura’, ‘Araña’, ‘El barbero’ y ‘El viejo’ y dos millones de pesos por ‘Johnny’”.

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Dentro del listado aparece alias ‘Puchis’, requerido por hechos relacionados con el presunto feminicidio de su pareja sentimental Brenda Mejía Ocampo.

Entre tanto, alias ‘Araña’ es requerido por tentativa de feminicidio; mientras que el ‘El barbero’ por delitos sexuales contra menor de 14 años y ‘Culebro’ por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.