Bomberos en Caldas solicitan al gobierno nombrar director nacional para reconstruir estaciones

Caldas

Las estaciones de bomberos de los municipios de San José, Belalcázar y Anserma, al occidente de Caldas, quedaron destruidas por el terremoto del pasado 10 de agosto, a pesar de ello, prestaron sus servicios en medio de la emergencia, no obstante, estiman que la reconstrucción de cada sede bomberil costaría cerca de $ 3.000 millones.

“La respuesta desde la Dirección Nacional de Bomberos es que no contaban con los recursos para brindarnos de cierta forma un apoyo en infraestructura. Sabemos que se atraviesa por un momento crítico a raíz de la salida del director que duró 26 días, estamos a la espera de que el presidente nombre a alguien para ese cargo y, si bien no hay dineros para dicha finalidad, la idea es mirar estrategias que se puedan adelantar por parte de la dirección nacional”, manifiesta el comandante Carlos Castrillón, delegado departamental de bomberos.

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Castrillón, agrega que son expectantes para que la búsqueda de alternativas y de solución sea a corto plazo y así mitigar la necesidad que tienen en mencionadas tres poblaciones.

“Consideramos y, de acuerdo a lo indagado, entendemos que la construcción de una estación de bomberos está alrededor de los $ 2.500 a $ 3.000 millones, en conjunto hablamos de unos $ 10.000 millones”, concluye el Delegado Departamental de Bomberos en Caldas.