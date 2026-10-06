Gobernación de Caldas entregó reconocimientos a organismos de socorro por atención en terremoto

Representantes de organismos de socorro, gremios y entidades territoriales reconocidas por la labor y gestión a raíz del terremoto del 10 de agosto. Foto suministrada.

Manizales

Con un carta de estilo, una réplica de la catedral con una de sus torres reclinadas y un botón del UNGRD, recibieron los líderes de la Cruz Roja, cuerpo de bomberos del departamento, Fundación de Paramédicos SERBYR, ProCaldas, Comité Intergremial de Caldas, entre otras entidades territoriales como reconocimiento del trabajo ejecutado en la emergencia de hace casi dos meses.

Le puede interesar: Más de 1.300 uniformados de la Policía en Caldas desplegados en el departamento por semana de receso

“El agradecimiento es con os organismos de socorro, a la gente que nos ayudaron desde el primer momento y a quienes nos dan la mano para la reconstrucción, así que es un pequeño reconocimiento a todas las instituciones que han estado con nosotros”, expresa Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas.

Uno de los entes reconocidos fueron los cuerpos de bomberos, en cabeza de su delegado, comandante Carlos Castrillón, destacó la labor de 900 hombres y mujeres que socorrieron y atendieron a las víctimas del fenómeno natural.

“Recibo con mucha gratitud esto en nombre de todos los cuerpos de bomberos del departamento. Estamos dispuestos y entregados a servirles a la comunidad. Seguimos en territorio llevando ayudas humanitarias y es gratificante para todos nosotros este reconocimiento y créame que está la satisfacción de la labor cumplida, pese a que primero nos preocupamos por la comunidad y luego por nuestras familias; yo tardé en ir a mi casa tres días después del terremoto”.

El evento se llevó a cabo en el Club Manizales.