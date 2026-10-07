Gobernador de Caldas solicita al presidente un billón de pesos más para reconstruir el departamento

Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas, en el Primer Encuentro Regional del Eje Cafetero para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Foto: es.caldas.com

Caldas

El gobernador de Caldas Henry Gutiérrez presentó tres solicitudes: establecer una línea de reconstrucción con recursos definidos por sector; recuperar la participación del departamento en la inversión nacional con al menos un billón de pesos adicionales en 2027 e incluir proyectos estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo y su Plan Plurianual de Inversiones.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla una asignación regionalizada de $ 1,28 billones para el departamento, cifra 3,9 % inferior a la apropiación de 2025, a eso se suma que, entre 2022 y 2025, las entidades nacionales dejaron sin ejecutar $ 1,97 billones apropiados para Caldas, de acuerdo con el análisis de la Secretaría de Planeación departamental.

“Por eso solicitamos adicionar al menos un billón de pesos a la asignación prevista para 2027 con el propósito de fortalecer la financiación de proyectos prioritarios y responder a las necesidades de reconstrucción. Entre las iniciativas que requieren respaldo nacional se encuentran las vías del Renacimiento, la reposición del Hospital San Félix en La Dorada y el Acueducto Regional del Norte, además de las obras complementarias del Aeropuerto del Café y los recursos pendientes para el Hospital Santa Sofía”, indica el mandatario de los caldenses.

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Además, hizo un llamado a algunos ministerios para entablar conversaciones más adelante. “Solicitamos al Ministerio de Salud para los proyectos de los hospitales de Aranzazu, Pácora y Norcasia. Con Vivienda, nos reuniremos para organizar los planes de reconstrucción, ya que tenemos más de 10.000 inmuebles destruidos en el departamento. Hablamos con la Ministra de Salud para un proyecto básico del Hospital Santa Sofía y pedimos apoyo al Ministro de Ambiente para la recuperación de la licencia ambiental de Miel II”.

Igualmente, expuso cinco proyectos estratégicos para la competitividad y la salud, entre los que se destacaron: Aeropuerto del Café, Tren del Café, Corredor Logístico y Agroindustrial de Occidente, Central Hidroeléctrica Miel II y Hospital Departamental Universitario Santa Sofía.