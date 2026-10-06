Ejército frustró atentado en Cauca: ubicaron 400 kilogramos de explosivos en un vehículo

Autoridades frustraron ataque terrorista en el norte de Cauca. Foto: capturas de pantalla de videos suministrados.

El Ejército Nacional encontró un vehículo acondicionado con explosivos de alto poder en el norte del Cauca. De esta manera se evitó una acción terrorista que, al parecer, estaría dirigida contra la Fuerza Pública y la población civil en Santander de Quilichao.

En el vehículo tipo Piaggio se encontraron 400 kilogramos de material detonante tipo C4, de amplio poder destructivo.

La Brigada 29 explicó que el Grupo de Caballería Liviano Número Ocho logró la interceptación del automotor con los explosivos tras un puesto de control instalado en la vía Panamericana, en esta localidad.

“Las tropas registraron el automotor y capturaron en flagrancia a un individuo que transportaba el material”, dijo la institución militar.

También aseveró que los 400 kilos de C4 tenían como destino la “ejecución de atentados contra la Fuerza Pública y la población civil en esta zona del norte del departamento del Cauca”.

Descubierto el material detonante, personal especializado en antiexplosivos asumió las labores técnicas de aseguramiento para su evacuación y detonación controlada, bajo los protocolos establecidos, garantizando la seguridad de los habitantes y del personal uniformado.

Las unidades del Ejército mantienen el despliegue operacional y el control de la movilidad en el corredor vial del norte del Cauca.

En esta zona delinquen las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de Mordisco, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han atribuido responsabilidades.

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