Combates en Inzá, Cauca, dejan un civil herido y una vivienda afectada

Inzá - Cauca

Un civil herido, una vivienda afectada y la suspensión de actividades comerciales y comunitarias dejaron los combates entre grupos ilegales en Inzá, Cauca. Los hechos se registraron desde tempranas horas en el corregimiento de El Pedregal, al oriente del departamento.

También se reportaron confrontaciones en el sector de San Andrés de Pisimbalá.

El alcalde Delio Trujillo confirmó que el ciudadano lesionado fue evacuado al hospital local.

Los combates en El Pedregal se extendieron por cerca de dos horas y llevaron a suspender temporalmente las actividades comerciales y comunitarias en el corregimiento.

“El conflicto se ha recrudecido terriblemente, la guerra en estos últimos meses está muy fuerte y está saliendo afectada la población civil, porque en una guerra los más afectados somos los que no tenemos nada que ver con ella”, dijo el mandatario.

Preliminarmente, las confrontaciones fueron atribuidas a la estructura Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, y a facciones del ELN, que tienen presencia en el oriente del Cauca.

Conocida la situación, la Tercera División del Ejército reforzó el despliegue de tropas de la Brigada 29 y de la División de Aviación y Asalto Aéreo en la zona rural de Inzá, para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y salvaguardar la integridad de la población.

La institución militar puntualizó que las operaciones se mantienen en los corredores rurales del municipio.