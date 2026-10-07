Indígenas respondieron a la advertencia de De La Espriella por cumbre en Cauca: “mal informado”

Las comunidades indígenas del Cauca insistieron en que la cumbre prevista entre el 11 y el 14 de octubre no contempla bloqueos de vías ni pretende afectar la movilidad, pese a las advertencias del presidente Abelardo de la Espriella sobre posibles alteraciones del orden público durante la jornada.

La posición fue reiterada desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, luego de que el mandatario advirtiera que su Gobierno no permitirá bloqueos ni vías de hecho. Frente a estas declaraciones, el Coordinador de Derechos Humanos del Cric, Mauricio Capaz, a través de X, cuestionó al presidente y calificó sus afirmaciones como “descontextualizadas” y producto de una falta de información sobre el propósito de la convocatoria.

El Coordinador de Derechos Humanos del Cric, Mauricio Capaz, a través de X, cuestionó al presidente y calificó sus afirmaciones como “descontextualizadas”. Foto: X Mauricio Capaz. Ampliar El Coordinador de Derechos Humanos del Cric, Mauricio Capaz, a través de X, cuestionó al presidente y calificó sus afirmaciones como “descontextualizadas”. Foto: X Mauricio Capaz. Cerrar

Desde el movimiento indígena explican que la jornada corresponde a una cumbre de carácter político, social y territorial, convocada para analizar la situación de los pueblos indígenas, la defensa de sus derechos y las problemáticas que afectan a las comunidades.

Por su parte, el consejero mayor, Edgar Fernández, indicó que, si bien dentro de las actividades de la cumbre está prevista una movilización o desplazamiento en buses escalera, y el debate de políticas del actual Gobierno que, según las comunidades, afectan a los pueblos indígenas, en ningún momento se ha contemplado realizar bloqueos en la vía Panamericana.

“Enviamos un mensaje a las diferentes comunidades, a Popayán, a los pueblos de que tengan tranquilidad, no es un paro, no es una movilización sobre la vía, es una reunión interna”, indicó.

La controversia surge precisamente por la interpretación de la movilización. Mientras el Gobierno Nacional anticipa controles para evitar bloqueos y alteraciones en las vías, el CRIC sostiene que no existe una convocatoria para cerrar carreteras y cuestiona que la cumbre sea presentada públicamente como una amenaza a la movilidad.