Cauca

Más de 18 mil usuarios permanecen sin servicio de energía en el oriente del Cauca, una situación que ya supera un día y afecta las comunicaciones, el comercio y la prestación de servicios esenciales.

La contingencia se originó tras el atentado contra la infraestructura eléctrica registrado en el municipio de El Pital, Huila, hecho que afectó el suministro de energía hacia esta zona del departamento.

Los reportes indican que más de 17 mil usuarios de Inzá y Páez permanecen sin servicio, mientras que otros 1.200 usuarios del corregimiento de San Juan de Villalobos, en Santa Rosa, también resultaron afectados. En total, son 18.336 usuarios sin energía.

El alcalde de Inzá, Delio Trujillo, señaló que la emergencia afecta a cientos de familias e instituciones que han tenido que recurrir al uso de combustible para cocinar y operar plantas eléctricas ante la falta de energía.

“No hay comunicación celular, no tenemos internet y las tiendas y el comercio están sin refrigeración, lo que ha generado millonarias pérdidas. Es muy difícil la situación en este momento”, manifestó el mandatario.

El mandatario pidió una pronta solución a la emergencia y advirtió que la falta de energía también compromete la atención en centros asistenciales, entidades públicas y establecimientos educativos de la región.

Por su parte, la Compañía Energética de Occidente informó que continúa adelantando las labores técnicas necesarias para restablecer el servicio y normalizar el suministro de energía en las zonas afectadas del oriente del Cauca.