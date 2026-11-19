Leland Lazarus, analista estadounidense especializado en las relaciones entre China, Estados Unidos y América Latina, habló este 19 de noviembre en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la reunión entre los presidentes de las tres potencias más grandes o poderosas del mundo: Trump (Estados Unidos), Xi Jinping (China) y Putin (Rusia).

“Yo creo que la reunión ha sido simbólica. Me hace recordar de la gran reunión que tuvieron los grandes tres líderes durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente Roosevelt, de los Estados Unidos; Churchill, primer ministro de la Gran Británica; y Stalin, presidente de Rusia. Los tres mandatarios hablando de la paz global”, comentó.

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Y explicó: “Creo que esto fue un gran momento para el presidente Xi, porque esto le da la posibilidad de proyectarse como un líder y un país estabilizador en un entorno de mucho conflicto en varias partes del mundo. Lo que me llama la atención es que después de esta reunión entre Trump, Putin y Xi no se dieron muchos detalles de exactamente qué pasó, si hablaron de paz, si hablaron de la necesidad de no tener pruebas de armas nucleares y fomentar la paz, pero no se habló concretamente qué va a hacer respecto a la guerra en Ucrania ni la guerra de Irán”.

“Declaración de cuatro puntos es desalentador”

En esa línea, el experto Leland Lazarus subrayó que el hecho de que esta reunión entre los tres líderes de los tres países más poderosos del mundo solo deje como conclusión un comunicado de cuatro puntos es “desalentador”.

“Los tres mandatarios de los tres países más poderosos del mundo, uno se imagina que ellos pueden llegar a un acuerdo de cómo acabar con estas dos guerras que lleva muchos años, con respecto a la guerra en Ucrania, y muchos meses respecto a la guerra de Irán. Entonces, sí, yo creo que es un poquito desalentador”, mencionó.

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Sin embargo, resaltó “que, por lo menos de parte de la relación bilateral entre los Estados Unidos y China, los dos mandatarios acordaron a extender un poquito más la tregua comercial que acordaron el año pasado en Busan, en Corea del Sur. Me imagino, entonces, que los tres también hablaron de la inteligencia artificial y cosas así, pero todavía es muy temprano a saber exactamente qué salió concretamente de esta reunión”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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