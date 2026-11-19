Senadores debaten límites constitucionales a cooperación militar de EE. UU. y lucha contra drones
Alejandra Omaña, Rafael Nieto y Ariel Ávila coincidieron en que la Constitución Política prohíbe la operación permanente de fuerzas extranjeras en el país, aunque discreparon sobre el manejo que le ha dado el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Este jueves, 19 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, la senadora Alejandra Omaña (Pacto Histórico) y los senadores Rafael Nieto (Centro Democrático) y Ariel Ávila (Alianza Verde) analizaron el alcance constitucional, político y operacional de una posible cooperación militar de Estados Unidos en territorio colombiano, en medio de la ofensiva con drones contra la Fuerza Pública y la población.
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