Alejandra Omaña, Rafael Nieto y Ariel Ávila. Foto: Perfil oficial de Facebook, sitio web de Ariel Ávila, sitio oficial del Centro Democrático.

Este jueves, 19 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, la senadora Alejandra Omaña (Pacto Histórico) y los senadores Rafael Nieto (Centro Democrático) y Ariel Ávila (Alianza Verde) analizaron el alcance constitucional, político y operacional de una posible cooperación militar de Estados Unidos en territorio colombiano, en medio de la ofensiva con drones contra la Fuerza Pública y la población.

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