En el marco de las manifestaciones convocadas por la oposición para este jueves, el Gobierno expidió la circular la circular 11, para que todas las entidades públicas garanticen la presencialidad de los trabajadores y el cumplimiento de sus labores.

En la circular, el director del Dapre, Carlos Ríos, señala que las movilizaciones anunciadas no implican la suspensión general de las actividades estatales, por lo que las entidades deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de sus funciones y la atención a la ciudadanía.

Además, insta a los jefes de talento humano a verificar precisamente el cumplimiento de las funciones y a poner las ausencias injustificadas en conocimiento de las autoridades competentes.

Aseguran también que desde la Presidencia, promoverán la coordinación para garantizar el tránsito seguro de los servidores públicos, proteger las instalaciones estatales y prevenir alteraciones del orden público, que se encuentran vigilando desde el puesto de mando unificado instalado en la sala de crisis de la Casa de Nariño.