Frigoríficos de Colombia buscan solución ante la falta de recolección de subproductos

Tunja

Frigoríficos de diferentes regiones de Colombia buscan alternativas para garantizar el manejo y aprovechamiento de los subproductos generados en las plantas de beneficio, ante las dificultades que enfrentan algunas empresas encargadas de su recolección y transformación.

Francisco Arturo Vázquez, gerente de Coomdexgan Ltda., en convenio con el frigorífico Cacique Tundama, explicó que entre los materiales que requieren un manejo especial están la sangre, los hígados, los decomisos y los materiales patológicos.

“Los subproductos que generamos las plantas de beneficio están en un proceso donde las empresas que recolectan estos subproductos actualmente, por el precio del dólar y por muchas circunstancias, están cerrando a nivel nacional. Entonces la idea es unir esfuerzos mancomunados para poder llegar a un feliz término”, indicó Vásquez.

Durante una reunión nacional de frigoríficos se planteó la necesidad de buscar mecanismos que permitan transformar estos materiales, sin afectar el cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias de las plantas de beneficio.

“Se trató el tema del tratamiento de la sangre, la desnaturalización de la sangre y poderla convertir en harina. Los subproductos como hígados, decomisos y patológicos que se le hacen a los animales, poderlos transformar en comida para pequeñas especies”, agregó.

Vázquez calificó la situación como preocupante, debido a que algunas empresas ya dejaron de recoger estos subproductos en diferentes regiones del país. En Boyacá, señaló los casos de las plantas de beneficio de Belén y Valle de Tenza.

“Es un tema muy preocupante porque estas empresas ya dejaron de recoger estos subproductos en varias regiones del país. Entonces la verdad no tenemos ahorita idea de qué hacer con estos subproductos. La idea es que nos podamos unir los frigoríficos y montar alguna empresa que los pueda transformar”, indicó el gerente de Coomdexgan Ltda.

El gerente explicó que existe una empresa con viabilidad ambiental para realizar procesos de transformación destinados, entre otros usos, a la elaboración de concentrados para peces y cerdos, pero las condiciones económicas y la renovación de maquinaria han dificultado su operación.

Como parte de las alternativas, los frigoríficos buscan involucrar al Ministerio de Salud y establecer una ruta que permita garantizar la recolección, tratamiento y aprovechamiento de estos materiales, manteniendo el cumplimiento de las normas sanitarias y ambientales.