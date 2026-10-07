Juzgado ordena restablecer alumbrado público en seis sectores de Úmbita

El Juzgado 12 Administrativo de Tunja decretó una medida cautelar dentro de una acción popular promovida por la Personería de Úmbita, al considerar que las deficiencias en el alumbrado público pueden comprometer la seguridad, la integridad y la tranquilidad de los habitantes. La orden obliga al municipio a garantizar provisionalmente el servicio mientras continúa el proceso judicial.

Parque Principal Úmbita Boyacá | Foto: Caracol Radio Ampliar Parque Principal Úmbita Boyacá | Foto: Caracol Radio Cerrar

Los sectores priorizados son el parque principal, el barrio Villa Liceo, El Castillejo, el sector San Ignacio, la salida hacia Villa Pinzón y la Plaza de Pérez. La decisión judicial tiene en cuenta que las deficiencias en el servicio alcanzarían entre el 65 y el 75 por ciento y que el problema se ha venido agravando con el paso del tiempo.

Sector Colegio san Ignacio de Úmbita Boyacá | Foto. Caracol Radio Ampliar Sector Colegio san Ignacio de Úmbita Boyacá | Foto. Caracol Radio Cerrar

María Hernández, personera de Úmbita, explicó que el juzgado estableció que las controversias contractuales no pueden convertirse en una excusa para dejar a la comunidad sin el servicio. «...Los últimos que deben estar involucrados en estos problemas y que deben sufrir las consecuencias de las decisiones administrativas es la comunidad...», señaló la funcionaria.

Salida de Úmbita para Villa Pinzón | Foto: Caracol Radio Ampliar Salida de Úmbita para Villa Pinzón | Foto: Caracol Radio Cerrar

La personera agregó que algunos sectores llevan aproximadamente dos años sin alumbrado público y que la comunidad ha presentado múltiples solicitudes y quejas, incluso relacionadas con hurtos.

Según explicó María Hernández, la Alcaldía ha atribuido la situación al incumplimiento de un contratista de un contrato celebrado en 2023 y a los procesos para declarar los respectivos siniestros. Mientras avanza la acción popular, se espera que en la audiencia de pacto de cumplimiento se plantee una solución para las demás luminarias fuera de servicio.