Samacá gestiona ante ministerios recursos para proyectos de vías rurales

El acalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil se reunió con la viceministra de Infraestructura, María Fernanda Santa Palacios / Foto: Suministrada.

Samacá

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, sostuvo una reunión con la viceministra de Infraestructura, María Fernanda Santa Palacios, para revisar proyectos viales del municipio y buscar mayor agilidad en los procesos técnicos, financieros y presupuestales relacionados con recursos de regalías.

El mandatario destacó que estas iniciativas están orientadas principalmente a mejorar la movilidad en las zonas rurales y facilitar las actividades de los campesinos.

“Esta es una reunión muy importante donde pudimos hablar de estos proyectos de infraestructura que se desarrollan allí, sobre todo de la fuente de regalías que no solo benefician a Samacá sino a toda Colombia. Hablamos de cómo lograr volver más expeditos cada uno de esos procesos”, dijo el mandatario.

Durante el encuentro, Castiblanco Gil aseguró que Samacá tiene dos proyectos de placa huella en trámite. Uno tiene un valor de $1.500 millones y ya surtió su última revisión, mientras que el segundo alcanza los $3.500 millones y contempla intervenciones en diferentes veredas y sectores.

“Nosotros tenemos dos proyectos muy importantes, todos son de placa huella enfocadas a las vías rurales de nuestros campesinos, del sector rural. Tenemos uno por 1.500 millones de pesos que ya surtió su última revisión y otro por 3.500 millones de pesos”, afirmó.

El alcalde resaltó la importancia de mejorar las vías rurales para mantener la producción agrícola y las condiciones de vida de las comunidades campesinas.

“Tenemos que hacer inversiones importantes para que se puedan seguir produciendo alimentos, para mejorar la calidad de vida de cada una de las veredas y de los sectores de nuestro municipio”, aseveró.

Castiblanco también señaló que Samacá participa en una convocatoria del Ministerio de Transporte, en la que se presentaron más de 100 entidades del país. Según indicó, 36 fueron seleccionadas y actualmente continúan los procesos de viabilidad de los proyectos.

El mandatario agregó que, desde su participación en la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías como representante de los alcaldes de Colombia, ha gestionado recursos para fortalecer la capacidad del viceministerio encargado de revisar estas iniciativas.