El histórico concierto de “Queen Budapest” llega a los cines por su 40 aniversario: ¿Dónde verlo?

Este miércoles llegó a los cines “Queen Budapest”, el primer concierto de una banda de rock occidental en un estadio del bloque oriental, detrás de la Cortina de Hierro, y la última presentación en vivo de Queen filmada.

¿Cuándo fue filmado “Queen: Budapest”?

El concierto “filmado el 27 de julio de 1986 en el Népstadion de Budapest, durante la gira “The Magic Tour”, “Queen Budapest” captura la última presentación en vivo de Queen con Freddie Mercury, en el punto más alto de su trayectoria sobre los escenarios, apenas cinco conciertos antes de su último show”, dice el comunicado.

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¿Cuántas bandas actuaron en el Bloque del Este durante la Guerra Fría?

Queen fue una de las pocas bandas de Europa Occidental que actuaron en el Bloque del Este durante la Guerra Fría, y la película tuvo un estreno limitado en los cines de países del Bloque del Este en 1987 y 1988.

¿Cuántas entradas se vendieron?

80.000 entradas se agotaron y aproximadamente 45.000 personas escucharon a la “realeza del rock” desde las afueras del estadio.

¿De dónde eran los asistentes?

Varios seguidores llegaron desde lugares tan lejanos como Rusia y Polonia.

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¿Cómo fue filmado?

El concierto fue filmado en 35 mm por los mejores camarógrafos de Hungría, utilizando 17 cámaras y 25 millas de película.

¿Cómo lograron la aprobación?

El gobierno húngaro aprobó la operación en su totalidad, un hecho sin precedentes para un Estado comunista.

¿A partir de cuándo y dónde podrá verse en cines?

El concierto puede verse a partir de este miércoles 7 de octubre en 11 salas de cine de Bogotá.