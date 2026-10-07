El actor Michael Douglas publicó sus memorias y no se guardó nada sobre su vida : ¿Qué reveló?

El actor y productor de cine estadounidense Michael Douglas lanzó sus memorias, “Toda una aventura”, y no se guardó nada en ellas.

La estrella de “Bajos instintos” y “Atracción fatal” relata romances secretos con compañeras de reparto y sus excesos con las drogas y el alcohol.

Romances secretos con coprotagonistas de sus películas

Douglas y la actriz Kathleen Turner mostraron una gran química en pantalla en la película de 1984 “Tras la esmeralda perdida”, lo que dio lugar a rumores de que ambos eran amantes en la vida real, hasta el punto de mentir sobre su romance en entrevistas en décadas posteriores. Ambos se volverían a encontrar en 2018 como coprotagonistas de la serie de comedia “El método Kominsky”.

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La estrella de Hollywood fue coprotagonista de la película “Bajos instintos” junto a Sharon Stone, pero mantuvo un romance con la antigua pareja sentimental de su personaje, el detective de policía Nick Curran, la doctora Elizabeth Garnerin, interpretada por Jeanne Tripplehorn, quien era casi 20 años menor que él.

Catherine Zeta-Jones

En 1998, Douglas conoció en un festival de cine al amor de su vida, la actriz galesa Catherine Zeta-Jones, pero cuando su relación con ella se formalizó, Douglas dijo que tuvo que hacer “cinco llamadas rápidas” para romper con otras mujeres.

Alcoholismo, Julia Roberts y los Globos de Oro

En una fiesta de los Globos de Oro de 1990, Douglas, bajo los efectos del alcohol, vio a Julia Roberts con el brazo alrededor de su hijo de 13 años y estalló contra ella diciendo: “Quítale las manos de encima a mi hijo, coge ese Globo de Oro y métetelo por donde no da el sol”. Más tarde se disculpó y envió flores a Roberts y a su entonces prometido, la estrella de la serie dramática “24″, Kiefer Sutherland. “Seguí siendo amigo de Kiefer. De Julia, no tanto”, escribió Douglas.

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Infidelidades a su exesposa Diandra Luker

Douglas y su exesposa, Diandra Luker, estaban de visita en Los Ángeles y ella se negó a pasar la noche con él. Así que Douglas llamó a otra persona para que fuera a verlo, pero entonces su esposa regresó a la habitación del hotel, lo sorprendió en la cama y le dio un ultimátum. Le dio a elegir entre “rehabilitación o el divorcio”, y él optó por la rehabilitación.

Drogas y O.J. Simpson

El actor afirmó que no consumía drogas mientras trabajaba, pero que, entre proyectos, abusaba de la cocaína y en una noche de finales de la década de 1970, consumió con O.J. Simpson mientras pasaba el rato con Jann Wenner, cofundador de la revista Rolling Stone.

Amenaza de atentado durante los Oscar

Durante la ceremonia de los premios Óscar de 1992, un agente del FBI interceptó a Douglas en el Shrine Auditorium y le informó de una amenaza creíble: alguien dentro del edificio pretendía apuñalarlo con una aguja infectada con el VIH. Douglas cuenta que estaba “aterrorizado”, pero aun así subió al escenario junto a Jodie Foster para entregarle el premio a la “Mejor actriz” por su papel de Clarice Starling en “El silencio de los inocentes”.