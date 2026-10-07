Fuerza Regida suma nuevas fechas en México y hará historia con 10 conciertos en 2027

Fuerza Regida amplió su paso por México con dos nuevas fechas de su gira THIS IS OUR DREAM TOUR, con las que llegará a un total de 10 conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México en 2027.

La agrupación anunció las nuevas presentaciones para el 29 y 30 de enero, luego de agotar las ocho fechas que ya habían sido programadas. Los conciertos se realizarán entre el 28 de enero y el 7 de febrero, con una pausa el 2 de febrero.

Debido a la reorganización de la agenda, el concierto que inicialmente estaba programado para el 2 de febrero será trasladado al 28 de enero, que se convertirá en la primera fecha de la serie. Los demás conciertos previamente anunciados se mantienen sin cambios.

Los asistentes que ya tenían entradas para el 2 de febrero podrán utilizarlas para el concierto del 28 de enero. Quienes no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar el reembolso entre el 12 y el 31 de octubre, de acuerdo con las condiciones anunciadas por Ocesa.

Las entradas para las nuevas fechas del 29 y 30 de enero estarán disponibles desde el 8 de octubre a través de Ticketmaster México.

El anuncio llega en un momento importante para la agrupación liderada por Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP. Este año, Fuerza Regida recibirá el Premio Billboard Vanguardia durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026, reconocimiento a su aporte e innovación dentro de la música mexicana.

Además, el grupo es finalista en 12 categorías y tendrá una presentación especial durante la ceremonia, que se realizará el 22 de octubre en Miami.

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Fuerza Regida inició su actual gira en junio en San Diego, California, y con estas nuevas fechas consolida su presencia en México, uno de los mercados más importantes para la música regional mexicana.