Shakira anunció un nuevo invitado para el último concierto de su residencia en Madrid: ¿Quién es?

Este miércoles Shakira reveló su nuevo invitado para la última presentación de su residencia en Madrid.

¿Quién es el nuevo invitado de la residencia de Shakira en Madrid?

Se trata del productor discográfico, compositor y DJ argentino Bizarrap.

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¿Cuándo anunció su último concierto?

La estrella colombiana anunció el pasado lunes que habrá un concierto adicional el próximo 12 de octubre.

¿Qué otros artistas acompañarán a la barranquillera?

Además de BZRP, la barranquillera estará junto al cantante español Dani Martín y los artistas colombianos Beéle y Maluma.

¿Cuándo serán los últimos conciertos?

Shakira tendrá sus últimos cuatro conciertos, que iniciarán este viernes con la participación del paisa y con quien seguramente interpretará su última colaboración “Agua”.

¿Cuál fue su última invitada?

El sábado pasado, Shakira tuvo como invitada especial a Dua Lipa, con quien interpretó a dúo la canción “Antología”.

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¿Qué otros invitados ha tenido?

Otros de los invitados han sido la italiana Laura Pausini, el español Alejandro Sanz y el también colombiano Manuel Turizo.