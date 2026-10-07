¿Consorcio chino contratará a más personal para la construcción del metro?

Estaciones en construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente de Bogotá, Clara Sandoval pidieran al Concesionario Metro Línea que reclutara más personal para la construcción del metro para avanzar en la obra, el Consorcio se pronunció reconociendo la necesidad de más obreros.

“Para hacer frente a este reto, es importante señalar que Bogotá atraviesa actualmente por un contexto de alta competitividad laboral debido a la ejecución simultánea de múltiples megaproyectos de infraestructura en la capital, lo que dificulta la disponibilidad de algunos perfiles especializados”, aseguró el Consorcio.

En ese mismo sentido, indicó que se han adoptado medidas inmediatas e integrales, “ampliando su estrategia de reclutamiento a nivel nacional e implementando un atractivo esquema beneficios que incluye auxilios de movilidad y subsidios de reubicación para los trabajadores que se trasladen a Bogotá desde otras regiones del país”.

Aseguraron que, el Consorcio cuenta con el respaldo de cuatro reconocidas empresas de servicios temporales y gestión humana, “así como con la colaboración activa de agencias de empleo, cajas de compensación familiar y aliados regionales”.

Además, indicaron que se adelantan programas “para fortalecer las capacidades del personal de acuerdo con los requerimientos técnicos y de seguridad del proyecto en alianza estratégica con el SENA, garantizando que el personal vinculado cuente con los más altos estándares de idoneidad técnica, calidad y seguridad industrial requeridos para el proyecto.

Finalmente, indican que, “han establecido con universidades colombianas un sistema integral de vinculación de trabajadores para la construcción, que articula la convocatoria laboral abierta, la cooperación universidad-empresarial y la formación profesional, mediante la realización de ferias de empleo que ofrecen más de 500 oportunidades laborales”.