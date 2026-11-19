Uniformados de la Sijín lograron la captura de un hombre de 41 años, señalado de ser el presunto responsable de un intento de feminicidio contra su pareja sentimental, una mujer de 48 años, en hechos ocurridos en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con la investigación, el pasado 4 de noviembre, el hombre presuntamente encerró a la víctima en un local comercial, donde habría acondicionado una habitación. Luego, al parecer, le habría una sustancia inflamable y le prendió fuego.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 45 % de su cuerpo, lesiones que comprometieron su vida.

Debido a la gravedad de su estado de salud, permaneció seis días inconsciente y recibió atención médica especializada en diferentes centros hospitalarios de la ciudad.

El capturado también presenta quemaduras en aproximadamente el 6% de su cuerpo, al parecer, ocasionadas cuando atacó a la víctima.

Durante la investigación, además, se conocieron testimonios que darían cuenta de presuntos antecedentes de violencia física, amenazas y comportamientos agresivos que el hombre habría ejercido contra la mujer durante la relación sentimental.

Así mismo, se estableció que el capturado registra anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, abuso de confianza, hurto y deserción.

Finalmente, un juez de control de garantías le imputó los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con secuestro simple, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.