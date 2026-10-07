Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 oct 2026 Actualizado 16:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Mueren dos ladrones en medio del robo de una camioneta a un policía en Puente Aranda

Uno de los delincuentes que sobrevivió al ataque es la pieza clave para esclarecer estos hechos.

En Bogotá se registró una reducción del 50% en homicidios durante la celebración de fin de año

En Bogotá se registró una reducción del 50% en homicidios durante la celebración de fin de año

En Bogotá se registró una reducción del 50% en homicidios durante la celebración de fin de año
Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

En las últimas horas, en el barrio La Francia, en la localidad de Puente Aranda murieron dos delincuentes en medio de un intento de robo de una camioneta a un policía de fuerza especial.

Al verse atacado, por los tres hombres, el uniformado disparó contra los delincuentes causándole la muerte a uno de ellos. Luego de este enfrentamiento, dos de los presuntos delincuentes, que también estaban heridos, huyeron del lugar en un carro. Sin embargo, uno de ellos falleció justo cuando llegaba al Hospital de Méderi.

Por ahora, la investigación fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal - CTI de la Fiscalia General de la Nación.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado