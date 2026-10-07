Mueren dos ladrones en medio del robo de una camioneta a un policía en Puente Aranda

En Bogotá se registró una reducción del 50% en homicidios durante la celebración de fin de año

En las últimas horas, en el barrio La Francia, en la localidad de Puente Aranda murieron dos delincuentes en medio de un intento de robo de una camioneta a un policía de fuerza especial.

Al verse atacado, por los tres hombres, el uniformado disparó contra los delincuentes causándole la muerte a uno de ellos. Luego de este enfrentamiento, dos de los presuntos delincuentes, que también estaban heridos, huyeron del lugar en un carro. Sin embargo, uno de ellos falleció justo cuando llegaba al Hospital de Méderi.

Por ahora, la investigación fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal - CTI de la Fiscalia General de la Nación.