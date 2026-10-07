Líder sindical de Barranquilla denuncia atentado en su contra

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Subdirectiva Atlántico, denunció un atentado contra Gonzalo Núñez Payares, presidente del sindicato SINTRATRIPLE A.S.I. y director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Atlántico.

De acuerdo con el comunicado, los hechos estarían relacionados con una serie de amenazas que el dirigente sindical comenzó a recibir días antes del ataque. La CUT señaló que el pasado 2 de octubre, a las 8:29 de la mañana, Núñez recibió a través de WhatsApp un mensaje intimidatorio en el que le exigían abandonar los cargos que ocupa como dirigente sindical.

Según la denuncia, el mensaje le daba un plazo de 24 horas para renunciar y contenía referencias a su labor como defensor de derechos humanos.

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La situación habría escalado el domingo 4 de octubre, cuando, aproximadamente a las 11:50 de la noche, sujetos armados habrían disparado contra la fachada de la vivienda del dirigente sindical.

La CUT Atlántico calificó lo ocurrido como un atentado que puso en riesgo la vida de Núñez y su núcleo familiar, por lo que pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de las amenazas y del ataque.

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La organización sindical también solicitó al Gobierno Nacional y al Ministerio del Interior activar de manera urgente los mecanismos de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para salvaguardar al dirigente y a su familia.

La CUT Atlántico advirtió además sobre el panorama de estigmatización y persecución que, según la organización, enfrentan sectores sindicales y defensores de derechos humanos en el país.

Finalmente, hizo un llamado a las organizaciones sindicales y sociales a rechazar el atentado contra Gonzalo Núñez y exigió a las autoridades adoptar medidas de protección y esclarecer los hechos.