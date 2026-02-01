Ventas de vehículos en Colombia crecieron 38,7 % en enero de 2026, según Fenalco y la ANDI

De acuerdo con el Informe de Registro de Vehículos a enero de 2026, presentado por Fenalco y la ANDI, durante el primer mes del año se registraron 19.969 vehículos nuevos en el país, lo que representa un crecimiento del 38,7 % frente a enero de 2025. Este resultado convierte a enero de 2026 en el mejor desde 2015 y confirma la recuperación del sector.

Uno de los mayores impulsos vino de los vehículos eléctricos, cuyo registro aumentó 82 %, con 1.758 unidades matriculadas. A su vez, los vehículos híbridos también mostraron un comportamiento positivo, con un crecimiento del 73 %, al alcanzar 5.437 registros.

Por segmentos, el mayor crecimiento se presentó en las vans, que duplicaron sus registros con un incremento del 110 % frente al mismo mes del año anterior. Les siguieron las camionetas, con un aumento del 82 %, y los SUV, que crecieron 43,5 %, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos del mercado.

En el análisis regional, las ciudades con mayor crecimiento en el registro de vehículos fueron Villavicencio, con un aumento del 149 %, Sincelejo, con 118 %, y La Paz (Cesar), con 109 %. También se destacaron Bogotá, D. C., y Rionegro, ambas con variaciones del 93 %.

Fenalco y la ANDI señalaron que estas cifras reflejan una mejora sostenida en la confianza de los consumidores y un fortalecimiento gradual del sector automotor en el país.