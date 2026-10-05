“Lobo” fue capturado en la casa de familiares después de la celebración del cumpleaños de la novia

Valdivia- Antioquia

Se siguen conociendo nuevos detalles de la captura de uno de los principales cabecillas del frente 36 de las disidencias, alias “Lobo”. Hecho reportado en la vereda La Paulina de Valdivia.

Según la información conocida por Caracol Radio, Wilmar Elías Zuleta Pulgarín fue capturado en una vivienda que previamente la inteligencia había ubicado y donde vivían unos familiares. La información indica que “Lobo” llegó hasta esta casa desde el jueves con la intención de celebrarle el cumpleaños a su pareja Alexandra García Legarda, alias “Samanta o La Flaca”, cuya actividad se realizó el domingo y la madrugada de este lunes justo cuando dormían después de haber consumido licor toda la noche por la celebración. Las autoridades esperaron el momento preciso y les cayeron cuando menos lo esperaban.

¿Quién es Samanta?

Según las fuentes consultadas, esta joven es oriunda del municipio de Briceño, donde habría comenzado a relacionarse con el grupo ilegal Frente 36 desde hacía unos dos años, y parece que fue cuando conoció a Lobo. Incluso la joven hace cerca de un mes fue vista en el territorio, pero desde ese momento no se había vuelto a saber de ella.

Sobre su actividad dentro del grupo se indica que tenía conocimiento de enfermería, además de labores de inteligencia y combate.

Recordemos que alias Lobo o Emanuel era uno de los jefes de comisión del frente 5, del que era jefe alias Primo Gay, hasta el mes de agosto, cuando decidió pactar una alianza con el Clan del Golfo. Alias Lobo habría decidido continuar con el frente 36 y no seguir a Primo para las filas de los que fueron los enemigos.