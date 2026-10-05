Bacilos y Jósean Log convierten la migración y los prejuicios en música con ‘Criminal’

Bacilos y el cantautor mexicano Jósean Log se unen por primera vez en ‘Criminal’, una canción que pone en el centro una realidad que atraviesa a millones de personas: migrar y enfrentar prejuicios por el lugar de donde vienen.

El tema fue producido por Eduardo Cabra, integrante de Calle 13, y parte de una experiencia de composición que comenzó en Barcelona, donde Jorge Villamizar y Jósean Log se reunieron para escribir nuevas canciones.

‘Criminal’ nace desde la nostalgia por dejar atrás la tierra de origen, pero también aborda la sensación de tener que demostrar que una persona no representa las etiquetas que otros le imponen por su nacionalidad, acento o apariencia.

La colaboración surgió de varias sesiones de composición en las que también participaron Jaume Colomer y Jose Torrabadella. De esos encuentros nacieron seis canciones, que posteriormente fueron grabadas en Puerto Rico con músicos del Caribe.

‘Criminal’ es el primer adelanto de La Limonada, un EP colaborativo de seis canciones que Bacilos y Jósean Log lanzarán el próximo 23 de octubre. El proyecto también tendrá videos para cada tema y un documental.

Con esta colaboración, ambos artistas llevan una problemática social a la música y la convierten en una canción sobre identidad, dignidad y pertenencia.