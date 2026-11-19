Si sufre un accidente en transporte público, podría recibir esta indemnización: Caídas y más. Foto: Getty Images / Witthaya Prasongsin

En el transporte público es posible sufrir algún tipo de accidente, bien sea por caídas, accidentes de tránsito o demás, pero en esos casos la pregunta, como pasajero, siempre es ¿puedo recibir una indemnización?, aquí le contamos cuál es el procedimiento.

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Si usted sufre un accidente en transporte público, bien sea SITP, Transmilenio, taxi o demás, puede acceder a atención médica y a distintas vías de indemnización según el tipo de lesiones y cómo haya sucedido el hecho.

SOAT

El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) cubre la atención médica inicial y, en caso de incapacidad permanente o fallecimiento, contempla montos de indemnización que pueden ir hasta los $10.500.000, además de poder complementarse con pólizas de responsabilidad civil del servicio público y otros amparos.

Opciones de indemnización:

Para poder tener indemnizaciones o recibir atención lo puede hacer de diferentes formas, aquí le contamos cuáles son:

SOAT: Cubre atención médica inmediata para las víctimas sin importar la culpa, y contempla indemnizaciones por incapacidad permanente, muerte o gastos funerarios según los topes vigentes.

Cubre atención médica inmediata para las víctimas sin importar la culpa, y contempla indemnizaciones por incapacidad permanente, muerte o gastos funerarios según los topes vigentes. Pólizas de responsabilidad civil (contractual y extracontractual): Los vehículos de transporte público deben contar siempre con este tipo de coberturas para poder responder por daños y lesiones sufridas a los pasajeros o a terceros.

(contractual y extracontractual): Los vehículos de transporte público deben contar siempre con este tipo de coberturas para poder responder por daños y lesiones sufridas a los pasajeros o a terceros. Reclamación civil a responsables: Usted puede reclamar por perjuicios a la empresa transportadora en la que se movilizaba, al conductor, al propietario del vehículo o a las aseguradoras correspondientes, en estos casos.

Usted puede reclamar por perjuicios a la empresa transportadora en la que se movilizaba, al conductor, al propietario del vehículo o a las aseguradoras correspondientes, en estos casos. Adres: Reconoce indemnizaciones por incapacidad permanente, muerte y gastos funerarios cuando el siniestro involucra vehículos que no tenían SOAT vigente o no estaban identificados, exigiendo soportes como historia clínica o epicrisis y dictamen en firme de pérdida de capacidad laboral cuando aplique.

Reconoce indemnizaciones por incapacidad permanente, muerte y gastos funerarios cuando el siniestro involucra vehículos que no tenían SOAT vigente o no estaban identificados, exigiendo soportes como historia clínica o epicrisis y dictamen en firme de pérdida de capacidad laboral cuando aplique. ARL: En este caso especial, si el accidente ocurrió en un desplazamiento laboral o en cumplimiento de sus funciones, también puede intervenir la Administradora de Riesgos Laborales a la cual esté afiliado.

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¿Contra quién puede reclamar?

La empresa de transporte público (responsabilidad contractual)

El conductor del vehículo (responsabilidad extracontractual)

El propietario del vehículo si es diferente a la empresa

La aseguradora del vehículo (SOAT y seguro voluntario)

El Fondo Nacional de Garantías si el vehículo no tenía SOAT

¿Qué puede reclamar?

Gastos médicos y de rehabilitación

Incapacidad temporal y permanente

Lucro cesante (ingresos dejados de percibir)

Daño moral propio y de los familiares

Daño estético si quedaron secuelas visibles

Daño a la vida de relación

¿Qué debe hacer si sufre un accidente de tránsito?

Acudir a urgencias de inmediato: Con esto puede garantizar la atención médica y dejar registro oficial de las lesiones desde el primer momento.

Con esto puede garantizar la atención médica y dejar registro oficial de las lesiones desde el primer momento. Reunir y conservar pruebas: Tenga en cuenta que debe tener a la mano su historia clínica o la epicrisis, tome también fotografías, videos, datos de testigos y copia del informe o parte policial de tránsito.

Tenga en cuenta que debe tener a la mano su historia clínica o la epicrisis, tome también fotografías, videos, datos de testigos y copia del informe o parte policial de tránsito. Iniciar la reclamación formal: Evalúe los plazos legales y los requisitos probatorios con apoyo jurídico.

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