Si sufre un accidente en transporte público, podría recibir esta indemnización: Caídas y más
Le contamos cuál es el monto que podría recibir si sufre este tipo de accidentes en el transporte público.
En el transporte público es posible sufrir algún tipo de accidente, bien sea por caídas, accidentes de tránsito o demás, pero en esos casos la pregunta, como pasajero, siempre es ¿puedo recibir una indemnización?, aquí le contamos cuál es el procedimiento.
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Si usted sufre un accidente en transporte público, bien sea SITP, Transmilenio, taxi o demás, puede acceder a atención médica y a distintas vías de indemnización según el tipo de lesiones y cómo haya sucedido el hecho.
SOAT
El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) cubre la atención médica inicial y, en caso de incapacidad permanente o fallecimiento, contempla montos de indemnización que pueden ir hasta los $10.500.000, además de poder complementarse con pólizas de responsabilidad civil del servicio público y otros amparos.
Opciones de indemnización:
Para poder tener indemnizaciones o recibir atención lo puede hacer de diferentes formas, aquí le contamos cuáles son:
- SOAT: Cubre atención médica inmediata para las víctimas sin importar la culpa, y contempla indemnizaciones por incapacidad permanente, muerte o gastos funerarios según los topes vigentes.
- Pólizas de responsabilidad civil (contractual y extracontractual): Los vehículos de transporte público deben contar siempre con este tipo de coberturas para poder responder por daños y lesiones sufridas a los pasajeros o a terceros.
- Reclamación civil a responsables: Usted puede reclamar por perjuicios a la empresa transportadora en la que se movilizaba, al conductor, al propietario del vehículo o a las aseguradoras correspondientes, en estos casos.
- Adres: Reconoce indemnizaciones por incapacidad permanente, muerte y gastos funerarios cuando el siniestro involucra vehículos que no tenían SOAT vigente o no estaban identificados, exigiendo soportes como historia clínica o epicrisis y dictamen en firme de pérdida de capacidad laboral cuando aplique.
- ARL: En este caso especial, si el accidente ocurrió en un desplazamiento laboral o en cumplimiento de sus funciones, también puede intervenir la Administradora de Riesgos Laborales a la cual esté afiliado.
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¿Contra quién puede reclamar?
- La empresa de transporte público (responsabilidad contractual)
- El conductor del vehículo (responsabilidad extracontractual)
- El propietario del vehículo si es diferente a la empresa
- La aseguradora del vehículo (SOAT y seguro voluntario)
- El Fondo Nacional de Garantías si el vehículo no tenía SOAT
¿Qué puede reclamar?
- Gastos médicos y de rehabilitación
- Incapacidad temporal y permanente
- Lucro cesante (ingresos dejados de percibir)
- Daño moral propio y de los familiares
- Daño estético si quedaron secuelas visibles
- Daño a la vida de relación
¿Qué debe hacer si sufre un accidente de tránsito?
- Acudir a urgencias de inmediato: Con esto puede garantizar la atención médica y dejar registro oficial de las lesiones desde el primer momento.
- Reunir y conservar pruebas: Tenga en cuenta que debe tener a la mano su historia clínica o la epicrisis, tome también fotografías, videos, datos de testigos y copia del informe o parte policial de tránsito.
- Iniciar la reclamación formal: Evalúe los plazos legales y los requisitos probatorios con apoyo jurídico.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...