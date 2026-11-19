Este miércoles 17 de noviembre, Bogotá vivió un día con la temperatura más alta registrada en los últimos años, rompiendo récord en el máximo de temperaturas no antes registradas.

Este récord de temperatura, se había registrado el 19 de enero de 2024, en ese momento se registró una temperatura de 25,8° C, valor que superó la marca previa atribuida a la ciudad

Las altas temperaturas y las lluvias registradas en Bogotá durante noviembre reflejan los contrastes del comportamiento climático que se analizan en el contexto de la evolución y consolidación del fenómeno de El Niño.

Aunque la ciudad atraviesa la segunda temporada de lluvias, el 17 de noviembre se registraron temperaturas cercanas a los 26 °C y precipitaciones que superaron los 40 milímetros en algunos puntos de Usaquén.

Estas condiciones fueron parte del análisis del Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, liderado por el Idiger, junto con las entidades distritales.

El Ideger, también ha recalcado que “entre los asuntos revisados se encuentran el monitoreo de embalses, fuentes hídricas y disponibilidad de agua; la continuidad de los servicios de energía y otros servicios esenciales; la prevención y atención de incendios forestales; la protección de los ecosistemas y la preparación de los sectores de salud, educación, movilidad y atención de emergencias”.

Y recomendaron a la ciudadanía que “el uso responsable y el ahorro de agua y energía, el cuidado de las coberturas vegetales y la consulta de la información oficial sobre las condiciones del tiempo son acciones que contribuyen a reducir riesgos y proteger el entorno”.

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