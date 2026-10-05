‘Amor Factura’: así suena la nueva colaboración de Ricardo Arjona y Grupo Firme

Ricardo Arjona y Grupo Firme sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de ‘Amor Factura’, una colaboración que reúne por primera vez al artista guatemalteco con una de las agrupaciones más reconocidas del regional mexicano.

La canción fue estrenada mundialmente el 1 de octubre de 2026 y ya puede escucharse en las principales plataformas digitales. Además, el lanzamiento está acompañado por un videoclip oficial que también está disponible en YouTube.

‘Amor Factura’ une dos estilos que, a primera vista, parecen diferentes: el regional mexicano de Grupo Firme y el bolero norteño, con la particular manera de contar historias que caracteriza a Ricardo Arjona. El resultado es una canción que parte de una situación cotidiana para hablar de las relaciones en las que el amor puede terminar convirtiéndose en un intercambio.

La historia gira alrededor de un hombre que siente que está siendo utilizado por una mujer. A partir de esta situación, la canción plantea la idea de que, cuando uno da y el otro solamente recibe, en algún momento llega la factura.

La colaboración también representa una unión poco habitual para Arjona, quien no suele participar frecuentemente en canciones con otros artistas. En este caso, el encuentro con Eduin Caz y Grupo Firme se dio porque, según el concepto de la canción, eran los artistas indicados para llevar esta historia a otro terreno musical.

‘Amor Factura’ fue producida como un encuentro entre estos dos universos musicales y busca generar una conversación sobre el amor, el interés y las relaciones que terminan teniendo un precio.

Los seguidores de ambos artistas ya pueden encontrar la canción en las plataformas digitales de música, buscando el título ‘Amor Factura’ junto a los nombres de Ricardo Arjona y Grupo Firme.

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También pueden disfrutar del videoclip oficial en YouTube, que acompaña el lanzamiento de esta nueva colaboración.

Con ‘Amor Factura’, Ricardo Arjona y Grupo Firme presentan una propuesta que combina sus estilos y marca el encuentro de dos artistas provenientes de escenas musicales diferentes.