Ataque de drones en la vereda Buenos Aires, de El Tarra. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Los corregimientos de Orú y Filo El Gringo, en la zona rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander, están entre los territorios más afectados por el conflicto armado que persiste en la región del Catatumbo.

Así lo advirtió el personero municipal, Darwin Ruedas, al entregar un balance de las afectaciones que enfrenta la población civil.

De acuerdo con el funcionario, las comunidades campesinas y los niños, adolescentes y jóvenes son algunos de los más vulnerables ante la confrontación entre grupos armados ilegales, que mantiene en riesgo a los habitantes de esta región fronteriza con Venezuela.

“Yo creería que las personas más afectadas en este momento, en este conflicto, población civil, en el caso más puntual, serían los campesinos, niñas, adolescentes y jóvenes que están en el territorio, inmersos en un conflicto que no les pertenece a ellos como población civil”, manifestó Ruedas a Caracol Radio.

El personero señaló que, además de Orú y Filo El Gringo, otras veredas cercanas a estos dos corregimientos rurales también se encuentran entre las zonas que generan preocupación por las consecuencias de la violencia sobre sus habitantes.

A este panorama se suma el temor de que las acciones armadas se acerquen al casco urbano de El Tarra.

Según Ruedas, la presencia reciente de un artefacto explosivo en un barrio cercano a la zona urbana encendió las alertas por la seguridad de la población.

“Hemos tenido como una primicia, digamos así, un artefacto explosivo cerca acá del municipio de El Tarra, en un barrio, entonces creería yo que lo que más nos atemoriza es que este conflicto llegue al casco urbano del municipio de El Tarra”, advirtió.

Desde la Personería, el llamado a los grupos armados es a respetar a la población civil y buscar alternativas que permitan detener la confrontación.

El funcionario insistió en que las comunidades no deben continuar expuestas a una guerra que no les pertenece.

“El mensaje es, primero, respetar los derechos humanos de la población civil, que estos alzados en armas establezcan algún medio, primero para respetar los derechos de la población civil y segundo para mirar cómo cesaron la guerra que están haciendo en el territorio”, expresó.

La advertencia se conoce en medio de una crisis que completa más de 22 meses en el Catatumbo y que mantiene la preocupación por la seguridad de las comunidades rurales, especialmente de quienes habitan los sectores más apartados de El Tarra.