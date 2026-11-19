Paro nacional en Cúcuta: docentes denuncian recortes en educación, amenazas y crisis de seguridad en Norte de Santander. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

La ciudad de Cúcuta se sumó al paro nacional convocado por las centrales obreras para este jueves 19 de noviembre, donde a través de marchas, expresaron su rechazo a las políticas que adelanta actualmente el Gobierno nacional.

Hugo Cárdenas, docente y Secretario de Asuntos Jurídicos de FECODE, dijo a Caracol Radio que en Norte de Santander, la motivación para salir a las calles se fundamentaron en las dificultades económicas, el deterioro de la seguridad y la falta de inversión.

“Este gobierno no ha sido correcto con la ciudad ni con el departamento. Aquí tenemos un departamento con muchas dificultades económicas, con una situación de violencia exacerbada. Aquí no hay soluciones”, afirmó Cárdenas.

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Reforma tributaria, uno de los motivos de la protesta en Cúcuta

El líder sindical explicó que uno de los principales argumentos que tuvieron para salir a las calles es el rechazo a la reforma tributaria que propuesta por el Gobierno nacional, al considerar que esto podría afectar a la los trabajadores del país.

“Las centrales obreras estamos hoy rechazando esa reforma tributaria, porque nos va a agravar más impuestos a los pobres, va a exonerar a los ricos”, manifestó el dirigente de FECODE.

También se refirió al panorama de violencia que se vive en el departamento, especialmente en la región del Catatumbo.

“Están cayendo policías, están cayendo militares, están cayendo guerrilleros, campesinos. Esa no es la salida que quiere el pueblo colombiano”, expresó.

FECODE advierte sobre amenazas a docentes en el Catatumbo

En el caso de Norte de Santander, los docentes también manifestaron su preocupación por las condiciones laborales que están enfrentando los educadores en la zona norte del departamento, donde van en aumento las amenazas.

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“Hay una inestabilidad total. Se han escuchado que hay más de 200 maestros amenazados, que no hay una tranquilidad para dictar clases, que estamos cada rato escuchando la situación de las bombas, la violencia”, señaló.

Denuncian presencia de encapuchados infiltrados en medio de la marcha

En el desarrollo de la movilización, varios educadores también alzaron su voz asegurando que la marcha estaba siendo infiltrada por encapuchados que estarían realizando grafitis en fachadas comerciales.

“Los docentes estamos haciendo una marcha muy tranquila, pero hay muchachos, hay gente que está infiltrada rayando paredes. Hago la denuncia y eso no es de los docentes”, manifestó una de las educadoras que participó en la jornada.

Resaltó que en la ciudad de Cúcuta, históricamente se han adelantado jornadas de marchas pacíficas, pero que en esta oportunidad, algunas personas pretendían dejar una mala imagen frente a quienes no participaron en las protestas.

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“Cada quien va con su pancarta y se identifica con su sindicato, con su central obrera, pero esos son tres personajes que están ahí metidos dañándonos todo eso”, agregó.

La docente también insistió en que los maestros no estaban promoviendo actos vandálicos y pidió diferenciar el comportamiento de los manifestantes de las acciones denunciadas.

La jornada concluyó en el parque La Victoria, o también conocido por los cucuteños como parque Colón.