Cúcuta

Existe una profunda preocupación entre los vendedores formales e informales del centro de la ciudad, luego de que en las últimas horas se registrara un nuevo ataque armado a pocos metros de las instalaciones de la Alcaldía Municipal. En este hecho violento perdió la vida Wilmer Yeison Quintero, quien fue interceptado por sicarios que se movilizaban en motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones mientras esperaba en un semáforo en rojo.

El crimen, ocurrido a plena luz del día y en uno de los puntos de mayor flujo peatonal y comercial de la capital nortesantandereana, dejó en evidencia la facilidad con la que operan los delincuentes incluso en inmediaciones del palacio municipal. Ante esta situación, líderes del gremio comercial alzaron su voz de rechazo frente a las acciones violentas y pidieron mayor acompañamiento institucional.

Desde el sector sindical de los vendedores informales hablaron sobre el temor que va en aumento por la vulnerabilidad en el espacio público. “La verdad, nosotros le pedimos mucha seguridad a nuestro alcalde Jorge Acevedo, porque de verdad necesitamos bastante seguridad, miren lo que pasó ayer, en plena luz del día, usted sabe que a la luz del día va pasando mucha gente, niños, personas y es un peligro, entonces necesitamos de verdad que ojalá el alcalde Jorge Acevedo mande al Ejército Nacional todos los días, igual como a la Policía Nacional todos los días”, expresó Nelson Enrique Becerra, secretario de derechos humanos del sindicato Sinvanor.

Asimismo, los trabajadores exigieron respuestas contundentes por parte de las autoridades municipales y departamentales en materia de seguridad, advirtiendo que se requieren garantías reales y patrullajes permanentes para proteger la vida de quienes mueven la economía local y de los ciudadanos que visitan el centro de Cúcuta.