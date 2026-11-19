Protesta en la vía La Soberanía afecta la conexión terrestre entre Norte de Santander y Arauca. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La conexión terrestre entre Norte de Santander y Arauca enfrenta nuevas afectaciones este jueves 19 de noviembre por cuenta de una movilización ciudadana en la vía La Soberanía, corredor estratégico que comunica a los dos departamentos y permite el tránsito hacia otras zonas del país.

La manifestación se concentra en el perímetro 111 de la ruta 063, en el ingreso a la planta de gas del corregimiento de Gibraltar, jurisdicción del municipio de Toledo, Norte de Santander.

De acuerdo con el personero municipal, Daniel Parra, en el lugar se presenta paso intermitente para los vehículos.

El funcionario explicó que la protesta se desarrolla de manera pacífica y responde, entre otras razones, al respaldo a la jornada nacional de movilización convocada para este jueves, así como a las exigencias de las comunidades para que el Gobierno Nacional atienda las necesidades de este corredor vial.

“Ellos mencionan además también que es una forma de solicitarle al Gobierno Nacional su intervención y atención prioritaria en la vía a La Soberanía”, señaló Parra.

Los manifestantes también reclaman por compromisos que, según indicaron al Ministerio Público, fueron adquiridos por gobiernos anteriores y que consideran pendientes de cumplimiento.

Por ahora, no se ha establecido cuánto tiempo permanecerá la movilización. Según el personero, los participantes han manifestado que continuarán en el lugar, pero no han precisado si la protesta se extenderá durante toda la jornada o por tiempo indefinido.

Las autoridades mantienen el seguimiento a la situación, mientras la afectación al paso vehicular genera dificultades para quienes utilizan esta carretera para movilizarse entre Norte de Santander y Arauca.