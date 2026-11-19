Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta adoptó medidas transitorias de seguridad y movilidad para este jueves 19 de noviembre, con motivo de la marcha convocada por el movimiento político Pacto Histórico, sectores de oposición, organizaciones sindicales y sociales, entre ellas la CUT y Fecode.

De acuerdo con el decreto expedido el 18 de noviembre, la administración municipal estableció restricciones temporales para prevenir alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de los participantes en la movilización y de la ciudadanía en general.

Una de las principales medidas es la ley seca en todo el municipio, desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. Durante ese periodo estará prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes.

Asimismo, se prohibió la operación de drones desde el espacio público ubicado en el recorrido de la marcha y en sus vías adyacentes, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

La restricción contempla excepciones para la Fuerza Pública, los organismos de seguridad del Estado y las operaciones autorizadas expresamente por la Aeronáutica Civil.

En materia de movilidad, desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche estará prohibido el transporte de personas en platones, carrocerías o partes externas de vehículos, así como la circulación de vehículos de tracción animal y el transporte de escombros, líquidos inflamables, desechos, trasteos y cilindros de gas.

Se contemplan excepciones para vehículos de emergencia, la Fuerza Pública y otros servicios autorizados.

También se restringió la venta, el porte, el uso, la fabricación y la comercialización de artículos pirotécnicos durante la misma jornada, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Otra de las disposiciones establece la prohibición de circular en motocicletas con acompañante o parrillero hombre en todo Cúcuta, desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

La medida contempla excepciones para integrantes de la Fuerza Pública, organismos de socorro, personal de salud, trabajadores de empresas de vigilancia y servidores públicos en ejercicio de sus funciones, quienes deberán acreditar su condición.

El decreto también ordena a la Secretaría de Tránsito disponer de agentes y personal operativo para acompañar la movilización, regular la circulación vehicular, habilitar y divulgar vías alternas y atender posibles bloqueos.

Por su parte, la Secretaría de Salud deberá coordinar las acciones para solicitar la declaratoria de alerta amarilla en la red hospitalaria, mientras que los organismos de socorro deberán garantizar su disponibilidad durante la jornada.

La Alcaldía indicó que las medidas buscan facilitar el ejercicio del derecho a la manifestaciónpacífica y, al mismo tiempo, preservar la seguridad y la movilidad en la ciudad. Las restricciones estarán vigentes durante los horarios establecidos en el decreto, cuya aplicación se extenderá hasta las 9:00 de la noche de este jueves.