Cúcuta.

El asesinato de un hombre en el Parque Santander, en pleno centro de Cúcuta, reavivó las preocupaciones por la seguridad en la capital de Norte de Santander.

El concejal y primer vicepresidente de la corporación, Julián Rolón, cuestionó que los hechos violentos continúen registrándose pese a los anuncios de refuerzos de la Fuerza Pública para la ciudad.

El cabildante señaló que la ciudadanía todavía no percibe en las calles los resultados del incremento del pie de fuerza anunciado durante la reciente visita del presidente de la República, cuando se informó sobre la llegada de 500 uniformados adicionales.

“Se habló de que venían 500 hombres adicionales, pero uno sigue viviendo los hurtos en los anillos viales, en el anillo vial oriental, en el anillo vial occidental”, manifestó Rolón en Caracol Radio.

El concejal pidió a la Policía Nacional y al Ejército mantener una presencia sostenida en las diferentes comunas, especialmente en los puntos donde se han reportado hechos delictivos.

A su juicio, los operativos no deben limitarse a intervenciones puntuales, sino traducirse en acompañamiento permanente para los habitantes.

“Sí, hacemos un llamado muy cordial a la Policía Nacional y al Ejército para que incrementen más esos patrullajes, que no solamente sea por un momento, que no solamente sea por la foto o sea por algo particular y puntual, sino que realmente se esté rondando en los diferentes barrios y en las diferentes comunas”, expresó.

Rolón aseguró que desde el Concejo se ha trabajado de manera articulada con la Alcaldía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las autoridades para fortalecer las capacidades operativas.

Sin embargo, consideró que las herramientas entregadas a los organismos de seguridad no han sido suficientes para contener los hechos que afectan a la población.

En medio de este panorama, el cabildante anunció avances en el proyecto de instalación de cámaras de vigilancia para la ciudad.

Según explicó, se contempla la incorporación de más de 1.900 dispositivos, incluidos 260 equipos de última tecnología mediante un convenio con el Ministerio del Interior y alrededor de 1.600 cámaras financiadas con recursos de un crédito aprobado por la administración municipal.

El concejal indicó que la instalación se ha desarrollado de manera gradual debido a los trabajos técnicos requeridos para desplegar la fibra óptica y poner en funcionamiento el sistema de monitoreo.

Añadió que los equipos serán ubicados en sectores estratégicos, cuyas localizaciones se mantienen bajo reserva.

Mientras avanza la implementación de esta tecnología, el llamado desde el Concejo es a fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en las calles y garantizar que las medidas anunciadas se reflejen en mejores condiciones de seguridad para los habitantes de Cúcuta.