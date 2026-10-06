Argentina vs Benín: fecha y hora del partido de despedida de Lionel Messi de la selección

Argentina vs Benín: fecha y hora del partido despedida de Lionel Messi con la selección (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images) / Marcos Brindicci

La Selección Argentina recibirá a Benín este martes 6 de octubre, en su último partido amistoso en el parón de selecciones. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, a las 6:00 PM hora colombiana.

El partido tendrá como principal atractivo la última aparición de Lionel Messi como jugador de la selección Albiceleste, tras el anuncio de su retiro de esta el pasado 31 de agosto.

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¿Qué dijo Messi en su anuncio?

El pasado lunes 31 de agosto, por medio de una carta escrita a mano y posteriormente subida en sus redes sociales, Messi explicó: “Después de la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección... Queda poco y se van cerrando etapas”.

En el final del mensaje, el “10” argentino reveló que la carta fue escrita dos días después de la final de la Copa Mundial 2026.

¿Cómo llega Argentina frente a Benín?

Los dirigidos por Lionel Scaloni iniciaron su pausa de selecciones frente a Bolivia el pasado 30 de septiembre, el cual culminó en victoria para los argentinos 4-0 con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel ‘Flaco’ López.

Posteriormente, Argentina venció 7-0 a Burkina Faso el 3 de octubre, con goles de Lautaro Martínez, Moumouni Diallo en propia meta, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Fecha y hora del partido Argentina vs. Benín:

Fecha: 6 de octubre de 2026.

Hora: 6:00 PM hora de Colombia (8:00 p.m. hora local)

Estadio: Monumental en la ciudad de Buenos Aires.