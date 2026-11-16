¿Cuánto cuesta ver a Millonarios en cuadrangulares? Así es el plan de abonos del equipo bogotano
El equipo de Alberto Gamero comparte el Grupo B junto a América, Cali y Bucaramanga.
Millonarios regresó a los cuadrangulares finales tras dos torneos consecutivos ausente. El equipo bogotano derrotó 2-0 a Alianza FC en la última fecha del Todos Contra Todos, sellando su clasificación a los ocho mejores.
Tras el sorteo, los dirigidos por Alberto Gamero cayeron al Grupo B, que tendrá al América de Cali como cabeza de serie y donde también estarán el Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga.
¿Cuánto cuesta ver a Millonarios en cuadrangulares?
Millonarios ya dio a conocer su plan de abonos para los cuadrangulares finales. Los abonados antiguos tendrán prioridad desde el pasado domingo hasta el viernes 20 de noviembre para renovar su abono. A partir del mediodía de ese viernes, se liberarán las reservas.
Los abonos tendrán un valor que irá desde los $181.914, para los abonados antiguos de la tribuna popular, hasta los $597.000, para los abonados nuevos de las tribunas occidental preferencial alta norte y sur.
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Fixture de Millonarios en los cuadrangulares finales
Con días y horas aún por definirse, Millonarios estará midiéndose en la primera fecha de los cuadrangulares al Deportivo Cali en condición de visitante, dicho partido sería el próximo fin de semana. Ante el mismo rival, pero ahora en Bogotá, cerrará su participación en esta instancia del torneo.
Fecha 1: Cali Vs. Millonarios
Fecha 2: Millonarios Vs. Bucaramanga
Fecha 3: Millonarios Vs. América
Fecha 4: América Vs. Millonarios
Fecha 5: Bucaramanga Vs. Millonarios
Fecha 6: Millonarios Vs. Cali
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...