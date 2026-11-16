¿Cuánto cuesta ver a Millonarios en cuadrangulares? Así es el plan de abonos del equipo bogotano

Los jugadores de Millonarios celebran uno de sus goles ante Alianza FC / X: @MillosFCoficial.

Millonarios regresó a los cuadrangulares finales tras dos torneos consecutivos ausente. El equipo bogotano derrotó 2-0 a Alianza FC en la última fecha del Todos Contra Todos, sellando su clasificación a los ocho mejores.

Tras el sorteo, los dirigidos por Alberto Gamero cayeron al Grupo B, que tendrá al América de Cali como cabeza de serie y donde también estarán el Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga.

¿Cuánto cuesta ver a Millonarios en cuadrangulares?

Millonarios ya dio a conocer su plan de abonos para los cuadrangulares finales. Los abonados antiguos tendrán prioridad desde el pasado domingo hasta el viernes 20 de noviembre para renovar su abono. A partir del mediodía de ese viernes, se liberarán las reservas.

Los abonos tendrán un valor que irá desde los $181.914, para los abonados antiguos de la tribuna popular, hasta los $597.000, para los abonados nuevos de las tribunas occidental preferencial alta norte y sur.

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Fixture de Millonarios en los cuadrangulares finales

Con días y horas aún por definirse, Millonarios estará midiéndose en la primera fecha de los cuadrangulares al Deportivo Cali en condición de visitante, dicho partido sería el próximo fin de semana. Ante el mismo rival, pero ahora en Bogotá, cerrará su participación en esta instancia del torneo.

Fecha 1: Cali Vs. Millonarios

Fecha 2: Millonarios Vs. Bucaramanga

Fecha 3: Millonarios Vs. América

Fecha 4: América Vs. Millonarios

Fecha 5: Bucaramanga Vs. Millonarios

Fecha 6: Millonarios Vs. Cali