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15 nov 2026 Actualizado 02:41

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Lucía de La Espriella llegó al Festival Náutico y fue recibida por Dumek Turbay

La hija del presidente Abelardo de La Espriella se sumó a la celebración en la bahía de Cartagena

Foto: Caracol Radio.

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Cartagena
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El Festival Náutico de Cartagena recibió este sábado 14 de noviembre a Lucía de La Espriella, hija del presidente de la República, Abelardo de La Espriella, quien llegó a la celebración y fue recibida por el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay.

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Su presencia coincidió con la presentación del artista Hamilton, durante una jornada en la que la música, las embarcaciones y el entretenimiento reunieron a propios y visitantes en la bahía de Cartagena.

La llegada de Lucía hizo parte de los momentos destacados del segundo día del Festival Náutico, que continúa desarrollando su programación en el marco de las Fiestas de Independencia.

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