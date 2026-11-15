Por actos de intolerancia suspenden presentación del libro ‘Las otras rayas del Tigre’ en Filbac

La presentación del libro Las otras rayas del Tigre, del periodista y escritor Óscar Montes, fue suspendida este sábado 14 de noviembre en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe (Filbac), luego de que varias personas interrumpieran el evento en el teatro de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico y exigieran su cancelación.

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La actividad estaba programada para las 2:30 de la tarde e incluía un conversatorio. Según relató Montes en entrevista con Caracol Radio, quienes irrumpieron en el recinto se identificaron como estudiantes de Bellas Artes y, mediante actuaciones que calificó como violentas, obligaron a suspender la presentación.

“Estas personas de manera violenta decidieron suspender y cancelar la presentación del libro y, por prudencia y por el cuidado de todos los que estaban presentes y asistentes, el evento se canceló”, manifestó el escritor.

Montes rechazó los actos de intolerancia

El periodista cuestionó que la presentación fuera señalada como un acto político y defendió su carácter cultural y académico, al tratarse de una actividad incluida en la programación de una feria internacional del libro.

“Yo quiero ser reiterativo en eso, no es un evento político, es un evento cultural. La presentación de un libro no es un evento político, es un evento académico, es un evento cultural propio de una feria internacional del libro”, sostuvo Montes.

Además, aseguró que este tipo de actuaciones atentan contra la libertad de expresión y rechazó que un grupo de personas pretenda decidir qué contenidos pueden presentarse en los espacios universitarios. También reiteró que está dispuesto a participar en escenarios donde haya críticas y controversias, siempre que se desarrollen con respeto.

Uniatlántico rechazó la censura

Tras lo ocurrido, Montes indicó que conversó con el rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, quien le manifestó su rechazo a los hechos y reiteró que la institución debe garantizar la pluralidad de pensamiento.

A través de sus redes sociales, el rector también se pronunció sobre lo sucedido: “La Universidad del Atlántico es, y seguirá siendo un espacio donde cabemos todos, sin importar nuestras ideas o diferencias. La pluralidad se respeta y la libertad de pensamiento se defiende”.