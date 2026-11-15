SISBÉN: ¿Los subgrupos C1 a C18 reciben subsidios? Lista de beneficios en salud, vivienda y más

Lista de beneficios en salud, vivienda y más del grupo C en el Sisbén y RUI. Fotos Getty Images, Sisbén y RUI

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es una herramienta que se usa para la identificación y organización poblacional, con el fin de concretar procesos de selección y asignación a subsidios, beneficios y programas de entidades en relación con las condiciones socioeconómicas registradas.

Sin embargo, desde el 1 de agosto, este sistema dio la transición hacia el nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI), que se convertirá en la única herramienta de focalización de los subsidios, programas, proyectos y políticas de la oferta social del país, sustituyendo al Sisbén, aclarando que este no desaparecerá.

Por lo que el RUI mantendrá la base de datos del Sisbén IV y las mismas categorías de clasificación (grupos A, B, C y D), cambiando únicamente la forma en como se venía recolectando la información económica.

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¿Qué significa pertenecer al grupo C en el RUI o Sisbén IV?

El grupo C representa según el RUI una condición de ‘vulnerabilidad’ esto debido a que se encuentra por encima de grupos catalogados por su condición de pobreza (A y B), llegando a estar esta población expuesta o con riesgo de caer en estos.

De modo que una persona en clasificación C1 tiene una mayor incidencia en ser más vulnerable que otro que se encuentre en C18, el nivel más alto del grupo.

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¿Qué beneficios presenta el subgrupo C1 a C18?

Las personas que se encuentren en este grupo poblacional pueden acceder a ciertos beneficios de acuerdo a como se encuentren ubicados en los subgrupos del C1 al C18 de acuerdo al Sisbén y al RUI.

Para acceder a Colombia Mayor , al ser un programa orientado a la población más vulnerable, las personas del subgrupo C1 son las únicas en poder ser beneficiarias directamente, aparte de la totalidad de los otros grupos (A y B).

, al ser un programa orientado a la población más vulnerable, las personas del subgrupo C1 son las únicas en poder ser beneficiarias directamente, aparte de la totalidad de los otros grupos (A y B). El grupo C cuenta con la salud totalmente subsidiada ; en otros casos, las personas que tengan empleo y capacidades de pagar pasarán al régimen contributivo; así se encuentren en este grupo.

; en otros casos, las personas que tengan empleo y capacidades de pagar pasarán al régimen contributivo; así se encuentren en este grupo. En el programa Mi Casa, ya al grupo C se le otorgan montos económicos para acceder al pago de la primera cuota inicial de acuerdo a los siguientes montos: C1 a C8: 30 SMMLV; C9 a C18: 20 SMMLV.

se le otorgan montos económicos para acceder al pago de la primera cuota inicial de acuerdo a los siguientes montos: C1 a C8: 30 SMMLV; C9 a C18: 20 SMMLV. En Renta Joven, el grupo C cuenta con el beneficio de esta dinámica, siguiendo una serie de requisitos que el programa establece.

el grupo C cuenta con el beneficio de esta dinámica, siguiendo una serie de requisitos que el programa establece. En Renta Ciudadana el grupo C no aplica al estar este orientado a los grupos priorizados A y B.

no aplica al estar este orientado a los grupos priorizados A y B. En devolución del IVA tampoco aplica el grupo C al concentrarse esta modalidad en el grupo A y algunos subgrupos del grupo B.

¿Cuándo empieza a operar completamente el RUI?

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) la nueva plataforma tendrá una nueva fecha para el 31 de diciembre de 2027.

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