Selección Colombia confirmó baja para Mundial de Qatar: Gorka Abascal fue desconvocado por lesión

La Selección Colombia Sub-17 tendrá una modificación en su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Gorka Abascal no podrá hacer parte del equipo nacional debido a una lesión que sufrió en su último compromiso con el Real Madrid.

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¿Por qué fue desconvocado?

De acuerdo con el comunicado oficial, el jugador presenta una lesión muscular de grado dos en el músculo oblicuo interno derecho, situación que le impide incorporarse a la delegación que disputará el certamen mundialista.

Ante esta situación, el cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Fredy Hurtado, decidió convocar a Juan José Palacio, mediocampista del Envigado FC, quien ya se encontraba trabajando con el grupo durante la concentración en Barranquilla. De esta manera, Palacio viajará a Qatar para ocupar el lugar que deja Abascal.

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La Federación también expresó sus deseos de una pronta recuperación para el joya colombo-española del Real Madrid y manifestó su confianza en que pueda regresar en buenas condiciones para continuar aportando a los procesos de las selecciones nacionales.

Así, Colombia deberá afrontar el Mundial Sub-17 con un cambio de última hora en su nómina, mientras Juan José Palacio tendrá la oportunidad de representar al país en el certamen mundialista.