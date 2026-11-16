DT del Cartagena tras victoria sobre Quindío: “El equipo se comportó a la altura”

El pasado domingo 16 de noviembre, Real Cartagena venció 1-0 al Deportes Quindío en la quinta jornada de los cuadrangulares del Torneo de Ascenso. Después del compromiso, su entrenador, Álvaro Hernández Uribe, valoró el rendimiento colectivo y destacó la manera en que el equipo respondió a las exigencias de esta fase del campeonato.

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“Yo creo que en los 90 minutos el equipo se comportó a la altura, a lo que vinimos”, señaló el técnico al analizar el encuentro. Además, hizo énfasis en la evolución del equipo durante la segunda mitad, en la que encontró mayor solidez con la pelota y mejores opciones para generar peligro. “El equipo estuvo más fuerte en el tema de posesión, en la finalización y bueno, pues fue de control”, agregó.

Hernández también se refirió a las dificultades para gestionar la nómina durante los cuadrangulares, una etapa en la que los equipos deben afrontar partidos con poco tiempo de recuperación. El entrenador explicó que las decisiones estuvieron condicionadas por la cercanía entre los compromisos y la falta de espacios para trabajar en los entrenamientos.

“Teníamos que buscar acomodarnos a la mejor nómina que tuviéramos para esta final. Son unos cuadrangulares muy apretados, fuera de los grandes rivales que estamos enfrentando, por la cercanía entre los partidos, la falta de entrenamiento y la recuperación”, manifestó.

Finalmente, el entrenador defendió la apuesta de Real Cartagena por tener volumen de ataque y destacó la importancia de contar con sus dos delanteros. “Esa es la intención de ser ofensivos, de tener volumen de ataque. Mauro Manotas venía de unos buenos partidos también en finales anotando y tener a los dos goleadores adelante es importante para nosotros”, afirmó.

Con este resultado, Real Cartagena ocupa la segunda casilla del Grupo B de los cuadrangulares semifinales. Para la sexta y última fecha de la fase de grupos, el conjunto de Bolívar deberá vencer a Tigres y esperar a el resultado entre el Quindío y Real Cundinamarca.