Juez pidió investigar a Abelardo de la Espriella por trato a alias ‘Primo Gay’ y otros capturados

Caracol Radio conoció en primicia que un juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia acaba de compulsarle copias a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes para que investigue al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por el trato denigrante que dio a los capturados, entre ellos Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’.

En contexto: “Tendrán que responder ante la justicia”: De la Espriella sobre ‘Primo Gay’ y ‘Pata de Palo’

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