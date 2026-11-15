Juez pidió investigar a Abelardo de la Espriella por trato a alias ‘Primo Gay’ y otros capturados
Un juez con función de control de garantías de Antioquia acaba de compulsarle copias a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes
Juez pidió investigar a Abelardo de la Espriella por trato a alias ‘Primo Gay’ y otros capturados
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Caracol Radio conoció en primicia que un juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia acaba de compulsarle copias a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes para que investigue al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por el trato denigrante que dio a los capturados, entre ellos Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’.
En contexto: “Tendrán que responder ante la justicia”: De la Espriella sobre ‘Primo Gay’ y ‘Pata de Palo’
Noticia en desarrollo...
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...