Noboa aseguró que Petro se reunió con políticos ecuatorianos requeridos por narcotráfico en EE. UU.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este domingo que el expresidente colombiano Gustavo Petro (2022-2026) se reunió en 2025 en la ciudad de Manta con Jaime Estrada Bonilla y su hijo, políticos ecuatorianos detenidos hace unos días en Panamá para ser extraditados a Estados Unidos, que los requiere por presunto narcotráfico y tráfico de armas.

“Acuérdese que en mi posesión como presidente, en 2025, él se fue a Manta y él tuvo una reunión también con los Estrada ahí“, dijo el mandatario en una entrevista.

Jaime Estrada Bonilla es un exalcalde de Manta que se postuló para ese mismo cargo para los comicios del 29 de noviembre.

Mientras que su hijo, Jaime Estrada Medranda, fue asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) que está suspendido, y renunció al Parlamento para postularse a la Prefectura de la provincia de Manabí, pero su candidatura no fue aceptada.

Ambos políticos fueron detenidos a inicios de noviembre en Panamá para ser extraditados a EE.UU., pues la justicia de ese país los requiere por presunto narcotráfico y tráfico de armas.

Noboa fue abordado hoy por unas declaraciones que dio en octubre, en las que acusó a Petro de pertenecer a una “estructura grande de narcotráfico y lavado de activos” después de que el exmandatario cuestionara la detención de la excandidata presidencial correísta Luisa González por una investigación relacionada con el manejo de fondos de la campaña electoral de 2023.

“Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así“, dijo el presidente ecuatoriano en ese entonces.

Este domingo, Noboa agregó que supuestamente había “indicios” de que cuando Petro estuvo en Manta “tuvo contacto con líderes del crimen organizado”, y que su Gobierno ya había presentado a la Fiscalía “toda la información” que habían “investigado” sobre estos casos.

No es la primera vez que Noboa acusa al expresidente colombiano de vínculos con organizaciones criminales, pues en abril pasado aseguró que Petro se había reunido con miembros de la RC a los que ligó con el narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, actualmente detenido en EE.UU.

Desde entonces, las relaciones se deterioraron aún más entre los dos países, que atravesaban una guerra comercial impulsada en enero por Noboa, que reclamaba a Petro mayores esfuerzos en el combate al narcotráfico en la frontera común.

La guerra comercial, con aranceles que llegaron al 100 %, terminó en junio por intercesión de la Comunidad Andina, aunque Noboa lo atribuyó a un acuerdo con el actual presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, cuando aún era candidato.