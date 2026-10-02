Urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta supera el 380% de ocupación

Cúcuta

Sigue siendo muy crítica la crisis que vive el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta. Desde Anthoc dan a conocer que el servicio de urgencias presenta una sobreocupación por encima del 380%.

En diálogo con Caracol Radio, Jesús Vergel, presidente de este sindicado, aseguró que la sobreocupación responde a varios factores que vienen aumentando la demanda de servicios hospitalarios.

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Deudas de EPS, accidentes de tránsito y población migrante, entre los factores señalados

De acuerdo con Vergel, las deudas de las EPS con las clínicas privadas de la ciudad, ha obligado al cierre de atención a los usuarios, incrementado la llegada de pacientes a urgencias del HUEM.

A esto se suma la alta taza de accidentes, principalmente de motorizados, así como la población migrante que continúa demandando la atención en materia de salud.

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“La situación actualmente es compleja”, afirmó el presidente de Anthoc, quien también destacó el trabajo que realiza el personal de enfermería y los demás trabajadores de salud, principalmente en el área de urgencias.