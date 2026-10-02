Urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta supera el 380% de ocupación
Las deudas de las EPS está asfixiando la red pública hospitalaria.
Cúcuta
Sigue siendo muy crítica la crisis que vive el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta. Desde Anthoc dan a conocer que el servicio de urgencias presenta una sobreocupación por encima del 380%.
En diálogo con Caracol Radio, Jesús Vergel, presidente de este sindicado, aseguró que la sobreocupación responde a varios factores que vienen aumentando la demanda de servicios hospitalarios.
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Deudas de EPS, accidentes de tránsito y población migrante, entre los factores señalados
De acuerdo con Vergel, las deudas de las EPS con las clínicas privadas de la ciudad, ha obligado al cierre de atención a los usuarios, incrementado la llegada de pacientes a urgencias del HUEM.
A esto se suma la alta taza de accidentes, principalmente de motorizados, así como la población migrante que continúa demandando la atención en materia de salud.
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“La situación actualmente es compleja”, afirmó el presidente de Anthoc, quien también destacó el trabajo que realiza el personal de enfermería y los demás trabajadores de salud, principalmente en el área de urgencias.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...