Asociación Madres del Catatumbo por la Paz denuncia amenazas contra lideresa María Cristina Vargas. Imagen de referencia de amenazas. Foto: Archivo. / Getty Images

Catatumbo

A través de un comunicado a la opinión pública, la organización social Madres del Catatumbo por la Paz expresó su preocupación y rechazo por las amenazas que ha recibido una de sus integrantes: María Cristina Vargas Mendoza, quien además se desempeña como consejera departamental de paz en Norte de Santander.

La organización social señaló que la lideresa ha desarrollado labores comunitarias relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos en el Catatumbo, una de las regiones más convulsionadas en materia de orden público en Norte de Santander.

Más información Ataques con drones aumentan la tensión en zona rural de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander

“María Cristina ha dedicado parte de su vida al trabajo comunitario, a la defensa de los Derechos Humanos y a la construcción de paz en nuestro territorio. Como mujeres del Catatumbo, sabemos que quienes deciden alzar su voz, acompañar a sus comunidades y trabajar por la paz no deberían tener que enfrentar amenazas por ejercer su labor”.

Piden investigar las amenazas contra la lideresa

En este comunicado, la organización social, además de expresar su preocupación por las amenazas contra la lideresa, instan a las autoridades a adelantar de manera urgente las acciones correspondientes para proteger su vida e integridad.

Más información Villa del Rosario enfrenta efectos por el fenómeno de El Niño: Aqualia activa plan de contingencia

“Solicitamos respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación, al Gobierno Nacional, a las autoridades departamentales y municipales y a las demás entidades competentes que adelanten las investigaciones correspondientes, determinen el origen y las circunstancias de las amenazas y adopten las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y seguridad de María Cristina Vargas Mendoza y la de su familia”.

Es de resaltar que en este comunicado no se da a conocer el posible actor armado que estaría detrás de esta amenaza contra Vargas Mendoza, pero sí es muy enfático el llamado a “para que las autoridades escuchen a las organizaciones sociales y a las lideresas que, desde los territorios, seguimos trabajando por la construcción de paz y por una vida digna para nuestras comunidades”.

Comunicado Madres del Catatumbo por la Paz. Ampliar Comunicado Madres del Catatumbo por la Paz. Cerrar

Concluyen indicando que “no queremos que el miedo vuelva a convertirse en una barrera para que las mujeres y lideresas del Catatumbo podamos participar, organizarnos y trabajar por nuestras comunidades”.