Las razones por las que su Wifi es lento, así pague buena velocidad: no se trata solo del router

Al momento de tener un servicio de internet instalado en su hogar, puede ocurrir que la calidad de la señal presente un comportamiento irregular, que interfiere con las actividades que se estén realizando. Muchas veces esta tendencia ocurre así se cuente con un excelente servicio como lo es la fibra óptica, llegando a ser el problema otros factores ajenos a la potencia en la velocidad de navegación.

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Según proveedores de internet como Movistar, una de las primeras causas para que la conexión del internet se vea con interferencias o se ponga lento, puede estar relacionada con la ubicación del router de Wi-Fi en el hogar, donde los muros demasiado gruesos, objetos metálicos, puertas y espejos, son las principales barreras dentro que limitan el alcance de la red.

Pero el problema va más allá de router. Dispositivos electrónicos con ciertas funciones son responsables de condicionar la señal, como:

Hornos microondas.

Dispositivos de monitoreo de bebés.

Teléfonos inalámbricos.

Dispositivos Bluetooth vinculados cercanos.

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Otros factores que pueden alterar la calidad del servicio en su hogar

La calidad de la conexión de la banda Wi-Fi es otro punto clave para revisar, debido a que, dependiendo de si es 2,4 y 5 GHz, las especificaciones varían de acuerdo con el alcance y la velocidad que cada uno disponga.

Frecuencia 2,4 GHz: este tipo de banda se caracteriza por permitir conexiones a internet desde distancias alejadas del router o módem de Wi-Fi; la principal falencia es la velocidad que ofrece.

Frecuencia 5 GHz: este tipo de banda ofrece una mayor fluidez y velocidad al no presentar interferencias; sin embargo, el rango de acción es mínimo.

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Recomendaciones para mantener una buena conexión de internet en su hogar

Para contar con un servicio óptimo, se aconseja ubicar el módem o router en lugares estratégicos para que no queden tan alejados en zonas de la casa. De acuerdo con Movistar, entre más cerca esté el dispositivo de donde se necesite (smart TV, computador, celular, tablet o consolas de videojuegos), el rendimiento será mayor.

En determinadas situaciones puede usar un repetidor que amplíe la señal al estar en domicilios grandes, así como también usar conexiones vía Ethernet para mayores velocidades.

Como última recomendación, es usar las bandas de navegación adecuadas, ya que al usarlas incorrectamente, el rendimiento de la señal en los dispositivos se verá afectado por el tipo de red que incide en ellos.

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