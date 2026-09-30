WhatsApp incorporó herramientas de control parental para menores: así podrán activarlas los padres

WhatsApp sigue siendo una de las aplicaciones más comunes y favoritas en el mundo por cuenta de sus funciones y herramientas que facilitan una conversación entre dos o más personas a miles de kilómetros de distancia.

Sin embargo, la facilidad de uso de esta también se ha convertido en un riesgo para los niños y adolescentes que están iniciando a usar redes sociales y dispositivos electrónicos.

Es por eso que la aplicación de mensajería instantánea ha incorporado controles parentales, los cuales permitirán que los padres gestionen y supervisen el uso que le dan sus hijos a WhatsApp.

Se trata de una serie de herramientas que pueden configurarse y deshabilitarse en cualquier momento tal y como lo quieran los padres y como lo crean más conveniente para los menores.

Con dichas funciones nuevas, los padres podrán establecer quién puede ver su foto de perfil, sus actualizaciones de los estados y quién los puede añadir a un grupo, así como hacer un control de cómo usan los canales.

Según menciona Europa Press, los padres recibirán una notificación cada vez que los hijos de unan a un grupo o salgan de él, a sí como también les avisarán cuando un grupo aumente considerablemente su tamaño.

Por parte de los jóvenes, ellos podrán solicitar la aprobación de sus padres mediante un PIN para minimizar algunos ajustes.

Aunque desde WhatsApp aclaran que los controles parentales de mensajes y llamadas personales siguen siendo privados y están protegidos mediante cifrado de extremo a extremo, detallan opciones de control:

Mensajes individuales

Según WhatsApp “las cuentas administradas solo pueden enviar mensajes a personas que tienen guardadas entre sus contactos”.

Y añaden que “si un usuario con una cuenta administrada quiere enviar un mensaje a alguien nuevo, primero debe añadir a esa persona como contacto, lo que enviará una alerta a su padre, madre o tutor”. Es decir que “si una cuenta administrada recibe un mensaje de alguien que no está guardado entre sus contactos, el mensaje se enviará a una carpeta de solicitudes para que lo apruebe el padre, madre o tutor. Los padres, madres o tutores también recibirán una alerta ante nuevas solicitudes de mensajes”.

Mensajes de grupo

“Solo los padres, madres o tutores pueden añadir una cuenta administrada a un grupo, y las cuentas administradas no pueden crear grupos por sí solas. Si una cuenta administrada recibe una invitación a un grupo, el padre o madre deberá revisarla y aceptarla con su PIN en el dispositivo del niño(a). Los padres, madres o tutores recibirán alertas sobre invitaciones a grupos y cuando los grupos en los que ya está su hijo(a) aumenten de tamaño”, explican desde WhatsApp.

¿Cómo revisar solicitudes de mensajes?

Como padre, madre o tutor, puedes revisar y aprobar solicitudes de mensajes con tu PIN.