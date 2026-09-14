“IA no va a sustituir totalmente a las personas, en general, en ninguna ocupación”: experta

Lucía Velasco, codirectora del laboratorio de diplomacia de IA de Oxford, habla sobre el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial

Lucía Velasco, codirectora del laboratorio de diplomacia de IA de Oxford, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial que genera alarma entre sus creadores.

La experta aseguró que no hay que alarmarse por la inteligencia artificial y su desarrollo, sin embargo, señaló que es urgente que haya un control por parte de los gobiernos para que puedan hacer un plan de transición con esta tecnología.

“(IA) es una tecnología muy potente que cada vez va a tener más impacto en el mercado laboral y en otros ámbitos de nuestra vida y es necesario que hagamos una reflexión como sociedad y que empecemos a prepararnos para lo que viene”, explicó.

¿La inteligencia artificial va a reemplazar los oficios de las personas?

Lucía Velasco dio un parte de tranquilidad para aquellas personas que sienten temor de ser reemplazados por la inteligencia artificial, sin embargo, expresó que hay trabajo que no corresponden y de los que se podría encargar una máquina.

“Yo creo que la inteligencia artificial totalmente no va a sustituir a las personas, en general, en ninguna ocupación. Lo hará en determinadas tareas que en algunas ocupaciones que serán más y en otras será menos”, explicó.

La experta argumentó que la ocupación cambiara, pero no se podrá sustituir a las personas porque son complejas, desordenas e impredecibles en muchas ocasiones.

“Cuanto más impredecible, estructurado sea tu trabajo, más difícil es que lo haga una máquina. Eso en principio. Luego, también es importante entender que no hay que tener miedo al campo, hay trabajos que se hacen y que hacemos con personas que tal vez no nos correspondan y que debería hacerlo de una máquina”, afirmó.

Asimismo, Velasco señaló que es de gran ayuda que la tecnología vaya liberando a las personas, pero señala la importancia de optimizar ese tiempo libre gracias a la inteligencia artificial.

“Yo creo que está bien que la tecnología nos vaya liberando de eso. El tema es ocuparnos de qué se hace con el tiempo que se libera, qué se hace con la productividad que se genera, cómo eso nos beneficia como personas trabajadoras y como sociedad”, apuntó.

Escuche la entrevista completa:

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