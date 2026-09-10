¿Cuánto vale traer el nuevo iPhone 18 Pro de Estados Unidos a Colombia? Tiempo y costo de envío. Getty Images/EFE

El lanzamiento del iPhone 18 en sus versiones Pro y Pro Max, junto al primer teléfono plegable de Apple: el iPhone Duo, marca el comienzo de una nueva era en la que el gigante tecnológico quiere marcar la vanguardia con el desarrollo de sus dispositivos, esta vez con un nuevo CEO, John Ternus, al frente.

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De esta manera, la nueva generación de los iPhone incluye avances notables en el apartado fotográfico con su apertura variable, además del desarrollo de funciones de IA impulsadas en el chip A20 Pro y una nueva versión del asistente Siri. Todo esto junto a la promesa de mayor autonomía y carga rápida.

¿Cuánto costarán el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en Colombia?

Según Apple, los precios oficiales de los que parte cada modelo para su configuración base de 256 GB son los siguientes:

iPhone 18 Pro: Desde $1.199 USD en EE. UU. ($3′729.000 pesos colombianos aprox.)

Desde $1.199 USD en EE. UU. ($3′729.000 pesos colombianos aprox.) iPhone 18 Pro Max: Desde $1.299 USD en EE. UU. ($4,040.000 pesos colombianos aprox.)

Cabe anotar que aún no se conocen los precios oficiales en Colombia; sin embargo, el cambio en los últimos años ha estado alrededor de los $100 dólares (cerca de $310.000 pesos actualmente) respecto a la generación previa, cuyos equipos, el iPhone 17 Pro y el Pro Max, están en promoción desde $5.749.000 y $6.279.000 respectivamente.

En ese sentido, las proyecciones indican que las versiones base de 256 GB, tanto para el iPhone 18 Pro como para el Pro Max, podrían tener un precio de salida similar al que tiene actualmente la versión anterior en Colombia, dada la estrategia de baja fluctuación de Apple en sus últimos modelos.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en Colombia: ¿Desde cuándo se puede preordenar?

Colombia está en el listado de 65 países y regiones que tendrán habilitada la opción para preordenar el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en la primera ronda de lanzamiento de los dispositivos.

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La reserva de los nuevos iPhone se puede hacer desde el país a partir del sábado 12 de septiembre de 2026 desde las 7:00 AM (hora colombiana) y los pedidos estarán disponibles a partir del viernes 18 de septiembre.

En ese sentido, esta sería la opción más directa y fácil para contar con el dispositivo lo antes posible en el país, teniendo, además, la tranquilidad del soporte accesible y de primera mano, sin lidiar con situaciones adicionales de impuestos e importación.

¿Cuánto costaría traer el iPhone 18 a Colombia y cuánto tardaría?

Si busca explorar alternativas que le permitan exprimir el mejor valor al momento de adquirir el iPhone 18 Pro o el iPhone 18 Pro Max, existen otras estrategias a explorar, las cuales implican diferentes costos y requerimientos asociados:

Comprar el teléfono en Estados Unidos

Las personas que cuentan con la disponibilidad de viajar o estar en Estados Unidos, tras haber preordenado el nuevo iPhone este sábado 12 de septiembre, tendrán la oportunidad de adquirir el dispositivo en este país desde el 18 del mismo mes.

En este caso, al valor oficial de $1.199 USD para el iPhone 18 Pro y $1.299 para el Pro Max, se le sumaría el impuesto de venta del Estado en cuestión, por ejemplo, 7% para Florida, lo cual sumaría entre 84 y 91 dólares según la versión.

Las normas de la DIAN permiten que una persona ingrese al país desde el extranjero con hasta 3 celulares declarados (con el respectivo IMEI) y valor, teniendo hasta 2.000 USD libres de impuesto en mercancías no comerciales acompañadas. Por ello, en este escenario, al valor del iPhone y el impuesto se adicionarían también los costos del viaje, que no están directamente relacionados con el equipo.

Utilizar un servicio de courier o casillero

Las personas pueden también optar por preordenar el iPhone 18 con dirección a un casillero en Estados Unidos. En este caso se sumaría también el impuesto de venta del Estado al precio base del dispositivo.

También se sumaría el flete internacional, que puede ser de $8 a $15 para la caja, y en tarifas planas para celulares suele estar entre 80 y 100 dólares, y el IVA del 19 %, que estaría entre $245-264 USD para el Pro y $266-285 para el Pro Max. Adicionalmente, el costo incluye el valor de transporte de última milla en la ciudad de destino, que puede estar entre 20.000 y 80.000 pesos colombianos.

Aunque en este caso, al evitar viajar, se reducen costos, podría haber demoras extra en la aduana y la garantía es internacional. El envío habitual suele tardar de 3 a 8 días hábiles, dependiendo de la empresa.

En ese orden de ideas, de acuerdo con los costos estimados en COP, el valor de cada dispositivo y tiempo de envío, según la opción, sería el siguiente:

Método iPhone 18 Pro (256 GB) iPhone 18 Pro Max (256 GB) Tiempo Compra en Colombia $5,7 millones de pesos $6,2 millones de pesos Desde el 18 de septiembre preordenando. Compra en Estados Unidos $4 millones de pesos + tiquetes de viaje $4,4 millones de pesos + tiquetes de viaje Desde el 18 de septiembre, preordenando + tiempo de viaje. Courier o casillero $4,8 millones + precio última milla $5,5 millones + precio última milla Aproximadamente a fines de septiembre o comienzos de octubre.

Tenga en cuenta que se trata de estimaciones y los precios siempre pueden variar según las variables de cada empresa involucrada, el proceso de importación y demás cargos posibles.