Isagen refuerza su operación en Hidrosogamoso ante el riesgo por el fenómeno de El Niño

La Central Hidroeléctrica Sogamoso, en Santander, se prepara para enfrentar los meses de mayor impacto de la temporada seca asociada al fenómeno de El Niño. ISAGEN adelanta trabajos de mantenimiento con el objetivo de tener disponibles sus tres unidades de generación cuando el sistema eléctrico del país requiera un mayor respaldo.

Mauricio Zuluaga, director del Centro Sogamoso de Isagen, explicó que actualmente el embalse Topocoro se encuentra alrededor del 75% de su nivel útil, una condición que, por ahora, no representa una alerta para la generación.

“En este momento el nivel del embalse está bien, de hecho, está un poco por encima del histórico comparativamente con años anteriores”, señaló Zuluaga.

La principal apuesta de la compañía está en garantizar la disponibilidad de los tres equipos de generación. Por esa razón, actualmente se realiza mantenimiento en una de las unidades de la central, con miras a que pueda estar operativa durante el periodo en el que se esperan mayores efectos de la sequía.

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La disponibilidad de las tres unidades permitiría a Hidrosogamoso aportar mayor capacidad de generación al sistema eléctrico nacional y aprovechar el agua almacenada en Topocoro durante una temporada en la que las condiciones hidrológicas podrían ser más restrictivas.

Aunque por ahora no existe una situación de alerta en el embalse, Isagén mantiene el monitoreo sobre el comportamiento de los niveles de agua y las condiciones climáticas, ante la posibilidad de que la temporada seca se prolongue o genere mayores presiones sobre la generación hidroeléctrica.

Así, el estado de Topocoro y la disponibilidad de las unidades de Hidrosogamoso se convierten en factores clave para el aporte de energía desde Santander durante los próximos meses.